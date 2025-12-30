"Я Санта, а не кілер". Українці наробили смішних мемів про Новий рік та святковий настрій

Жартували й про плани на 2026 рік

З наближенням Нового року українці дедалі більше створюють тематичні смішні меми. У них торкаються не тільки теми новорічного настрою, а й побажань до Санти.

"Телеграф" зібрав найкращі меми про Новий рік. Однією з найбільших тем, про яку жартували українці став новорічний настрій.

Адже чимало людей навіть до повномасштабного вторгнення мали з цим проблеми, а зараз таких користувачів побільшало. Особливо на тлі постійних відключень світла, російських обстрілів тощо. Однак хоч трошки настрою українцям додає зимова погода, особливо якщо вдягатись тепло, коли йдеш на вулицю.

Меми про плани на новорічні свята

Меми про новорічний вайб українців

Меми про новорічний настрій

У мемах також згадали те, що 2025 для багатьох видався досить важким, тому на 2026 майже ніхто не готує грандіозних планів. А вислів "2026 буде моїм роком" взагалі майже зник.

Мем про Новий рік та плани на 2026

Мем про Новий рік та гроші

Були й жарти про те, що у 2026 навряд чи щось кардинально зміниться. Не оминули українці й тему листів до Санти. Ймовірніше чимало людей попросило, щоб очільник Росії Володимир Путін вмер, тому у Санти виникло логічне заперечення: "Я вам, що кілер?".

Мем про Новий рік та побажання українців Санті

Також в мемах згадали те, які слова найчастіше лунатимуть від українців на новорічні свята: "І вас! І вам! Навзаєм!"

Меми про Новий рік та кота

Раніше "Телеграф" розповідав, що тренд із новорічними ШІ-фото вийшов з-під контролю. Нарядили вже не тільки президента США Дональда Трампа.