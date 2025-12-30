"Я Санта, а не кілер". Українці наробили смішних мемів про Новий рік та святковий настрій
Жартували й про плани на 2026 рік
З наближенням Нового року українці дедалі більше створюють тематичні смішні меми. У них торкаються не тільки теми новорічного настрою, а й побажань до Санти.
"Телеграф" зібрав найкращі меми про Новий рік. Однією з найбільших тем, про яку жартували українці став новорічний настрій.
Адже чимало людей навіть до повномасштабного вторгнення мали з цим проблеми, а зараз таких користувачів побільшало. Особливо на тлі постійних відключень світла, російських обстрілів тощо. Однак хоч трошки настрою українцям додає зимова погода, особливо якщо вдягатись тепло, коли йдеш на вулицю.
У мемах також згадали те, що 2025 для багатьох видався досить важким, тому на 2026 майже ніхто не готує грандіозних планів. А вислів "2026 буде моїм роком" взагалі майже зник.
Були й жарти про те, що у 2026 навряд чи щось кардинально зміниться. Не оминули українці й тему листів до Санти. Ймовірніше чимало людей попросило, щоб очільник Росії Володимир Путін вмер, тому у Санти виникло логічне заперечення: "Я вам, що кілер?".
Також в мемах згадали те, які слова найчастіше лунатимуть від українців на новорічні свята: "І вас! І вам! Навзаєм!"
