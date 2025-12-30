Майже як в Україні? Скільки коштують базові продукти в Італії, детальний огляд (відео)

Деякі позиції дивують

Базові продукти в Італії, які багато хто може купувати до свят та у повсякденному житті, значно відрізняються від вартості в Україні. Деякі помітно дешевші, але деякі — в рази дорожчі.

Що потрібно знати:

Найдорожче м’ясо, ковбаси, сири та морепродукти

Ціни на продукти сильно варіюються навіть усередині однієї категорії

Базові товари на кшталт хліба та молока доступні за ціною

Блогер з України, який мешкає в Італії, зробив огляд на ціни в супермаркеті. Відповідне відео було опубліковано на його сторінці у соціальній мережі TikTok.

Ціни на продукти в Італії

Хліб обійдеться у 37 та 49 гривень (0,75 та 0,99 євро). Макарони коштують у середньому 29 та 47 гривень (0,59 та 0,96 євро).

Дитяче харчування продають по 43,5 гривні. Дитяче пюре – 49 гривень (0,99 євро).

Півторалітрова пляшка мінеральної води коштує 15 гривень (0,30 євро). Кока-кола коштує 96 гривень за 2 літри.

Картопляні дипи заморожені – 99 гривень (1,99 євро), а картопля фрі – по 79 гривень (1,59 євро).

Мідії — 143 гривні (2,89 євро). Крабові палички – 108 гривень (2,19 євро).

Цукор – 49 гривень за кілограм (0,99 євро). Майонез 0,5 кг – 99 гривень (1,99 євро).

Яйця 6 штук – 99 гривень (1,99 євро). Десяток яєць коштуватиме 148 гривень (2,99 євро).

Вершки – 29 гривень (0,59 євро). Молоко – 59 гривень (1,19 євро) за 1 літр.

Ковбаски – 690 гривень за кілограм (13,9 євро). Фарш – 788 гривень (15,9 євро). Свинина — 1285 (25,9 євро). Телятина – 1433 гривні (28,9 євро).

Ковбаса в середньому коштує 719 грн. (14,5 євро) та 838 гривень за кілограм (16,9 євро). Хамон – від 767 гривень (15,5 євро) та до 1185 грн (23,9 євро).

Сири обійдеться від 689 гривень (13,9 євро) та до 887 (17,9 євро).

Які ціни на продукти в Україні в 2025

Для порівняння, "Телеграф" показує вартість продуктів в Україні та те, як вони змінилися за цей рік.

Ціни на хліб в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Ціни на молочні продукти в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Ціни на бакалею в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Ціни на рибу та м’ясо в Україні з січня по грудень 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

Ціни на яйця в Україні з січня до грудня 2025 року. Інфографіка: "Телеграф"

