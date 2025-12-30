Почти как в Украине? Сколько стоят базовые продукты в Италии, детальный обзор (видео)

Некоторые позиции удивляют

Базовые продукты в Италии, которые многие могут закупать к праздникам и в повседневной жизни, значительно отличаются от стоимости в Украине. Некоторые заметно дешевле, но некоторые — в разы дороже.

Что нужно знать:

Дороже всего мясо, колбасы, сыры и морепродукты

Цены на продукты сильно варьируются даже внутри одной категории

Базовые товары вроде хлеба и молока доступны по цене

Блогер из Украины, проживающий в Италии, сделал обзор на цены в супермаркете. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в социальной сети TikTok.

Цены на продукты в Италии

Хлеб обойдется в 37 и 49 гривен (0,75 и 0,99 евро). Макароны стоят в среднем 29 и 47 гривен (0,59 и 0,96 евро).

Детское питание продают по 43,5 гривен. Детское пюре — 49 гривен (0,99 евро).

Полторалитровая бутылка минеральной воды стоит 15 гривен (0,30 евро). Кока-кола стоит 96 гривен за 2 литра.

Картофельные дипы замороженные — 99 гривен (1,99 евро), а картофель фри — по 79 гривен (1,59 евро).

Мидии — 143 гривны (2,89 евро). Крабовые палочки — 108 гривен (2,19 евро).

Сахар — 49 гривен за килограмм (0,99 евро). Майонез 0,5 кг — 99 гривен (1,99 евро).

Яйца 6 штук — 99 гривен (1,99 евро). Десяток яиц обойдется в 148 гривен (2,99 евро).

Сливки — 29 гривен (0,59 евро). Молоко — 59 гривен (1,19 евро) за 1 литр.

Колбаски — 690 гривен за килограмм (13,9 евро). Фарш — 788 гривен (15,9 евро). Свинина — 1285 (25,9 евро). Телятина — 1433 гривны (28,9 евро).

Колбаса в среднем стоит 719 грн (14,5 евро) и 838 гривен за килограмм (16,9 евро). Хамон — от 767 гривен (15,5 евро) и до 1185 грн (23,9 евро).

Сыры обойдется от 689 гривен (13,9 евро) и до 887 (17,9 евро).

Какие цены на продукты в Украине в 2025

Для сравнения, "Телеграф" показывает стоимость продуктов в Украине и то, как они изменились за этот год.

Цены на хлеб в Украине с января по декабрь 2025. Инфографика: "Телеграф"

Цены на молочные продукты в Украине с января по декабрь 2025. Инфографика: "Телеграф"

Цены на бакалею в Украине с января по декабрь 2025. Инфографика: "Телеграф"

Цены на рыбу и мясо в Украине с января по декабрь 2025. Инфографика: "Телеграф"

Цены на яйца в Украине с января по декабрь 2025. Инфографика: "Телеграф"

