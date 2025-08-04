Чи справді продукти в Україні вже дорожчі, ніж в США: порівняння цін

Усе залежить від зарплати

Ціни на продукти в Україні невпинно зростають. Щотижня на базові покупки йдуть сотні гривень, і це відчутно "з'їдає" частину сімейного бюджету. Але чи така сама ситуація в інших країнах, наприклад в США.

Чи так само витрати на їжу значно б’ють по доходах американця, який має зарплату, що в 10 разів перевищує ту, що отримує українець, вирішили перевірити блогер в ТікТок "arthur.i.dasha" та його підписник.

Для порівняння цін вони взяли магазини Сільпо та Walmart, які продають найдешевші продукти. А список продуктів складатимуть товари, які купують повсякденно. Перед початком блогер зауважив, що середня зарплата в Америці є 4500 доларів після сплати податків, коли в Україні — 450 доларів.

Скільки коштують базові продукти в США та Україні

Тож, продукти, такі як яблука, хліб, курятина, яйця, твердий сир, соняшникова олія, найдешевше можна купити в Україні. А от найнижчі цінники на картоплю, молоко та воду є в США. Загалом чек для українця вийшов в 1119 гривень, тоді як для американця — 1171 гривень — різниця склала 52 гривні.

Порівняння цін в Україні та США

Тобто, хоча ціни на продукти приблизно однакові, навантаження на бюджет українців у рази більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про порівняння цін на продукти між Польщею та Україною.