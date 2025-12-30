Друзі, медицина, податки і не тільки: українка назвала мінуси життя у США (відео)

Дівчина розповіла про труднощі, з якими стикається у повсякденності

Українка, яка виграла грін-карту, розповіла всю правду про життя у Сполучених Штатах. Вона виділила основні мінуси, які їй здаються суттєвими у повсякденному житті.

Що потрібно знати:

Життя в США дороге — високі ціни на житло, їжу та послуги

Соціальне життя відрізняється: складно завести близьких друзів та знайти тепле спілкування

Система оподаткування та чайові можуть бути незвичними

Відповідне відео було опубліковано на сторінці yuliia_to у соціальній мережі TikTok. За її словами, життя в США дороге, небезпечне і вимагає багато роботи, а також складно завести близьких друзів і звикнути до місцевої системи податків та медицини.

Для довідки: грін-карта — офіційний документ, що підтверджує статус постійного жителя Сполучених Штатів, що дозволяє легально жити, працювати, навчатися та подорожувати країною, зберігаючи при цьому громадянство своєї країни.

Одним із суттєвих мінусів вона назвала нові знайомства та нових друзів, бо там їх складно собі знайти.

"Інша мова та інший менталітет. Хочеться так побалакати з подружкою за чашкою кави. Спілкування, звичайно, є і знайомства з американцями. Але немає посиденьок теплих, дружніх розмов", — зазначила вона.

Другий мінус — це дороге проживання в США.

"Тут реально все дорого — їжа, проживання, здоров’я. Абсолютно все. А найдорожче — це час. Для того, щоб кудись дістатися, може піти від 20 хвилин до 1 години часу", — пояснила українка.

Вона додала, що тротуарів там практично немає, тому пішки надто багато не пройти.

Третій мінус — податки. За словами дівчини, якщо у кишені є, наприклад, рівна сума на хліб та в українському супермаркеті людина рівно її і заплатить, а на касі супермаркету в США додасться ще податок.

"Або купуєш каву — плюс податок і чайові, тому що тут так прийнято", — каже автор ролика.

Наступний мінус — безпека. Під цим пунктом українка має на увазі теракти у школах, стрілянину на вулиці та інші загрози, які можуть виникнути раптово з будь-якого боку.

"Тут у кожного є зброя і ти не знаєш, що у них сейас у голові. І це не залежить від штату", — зазначила вона.

П’ятий мінус — медицина. Дівчина каже, що у США буквально страшно захворіти.

"Тому що ти або помреш поки чекатимеш свій апойтмент (запис на прийом, — Ред.) або щедро заплатиш, якщо не маєш страховки", — пояснила дівчина.

І останній мінус на думку автора заклюється в тому, що в Штатах потрібно багато працювати:

"У США робота — це 99% твого життя. Тільки не треба говорити, що так скрізь".

