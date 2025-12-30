Розлучення, троє дітей та нові стосунки: що відомо про особисте життя мера Харкова Ігоря Терехова (фото)

У Терехова троє дітей

Ігор Терехов обіймає посаду мера Харкова з 2021 року. У зв’язку зі своєю роботою його часто можна побачити на публіці, проте про його сім’ю відомо не так багато.

Що потрібно знати:

У Терехова кілька розлучень

Діти мера вже дорослі, а деякі вже мають свої сім’ї

Нова супутниця міського голови була останньою журналісткою, яка брала інтерв’ю у Януковича в Україні

"Телеграф" розповідає про сім’ю міського голови Харкова.

Шлюби Ігоря Терехова

Нинішній мер мав кілька шлюбів.

Алла Пазюк

Коли саме пара заручилася достеменно невідомо, однак у 1995 році у них народився син Микола. Подейкують, що в тих же 90-х подружжя розлучилося.

Відомо, що у 2007-2014 роках Алла була зареєстрована як підприємець, займалася виробництвом шкіряних та галантерейних виробів.

У 2014 році син Алли та Ігоря навчався на 2 курсі Інституту підготовки кадрів для органів юстиції. У тому ж році посів 3 місце в чемпіонаті "Кубок України з кікбоксингу" серед дорослих. Згідно з декларацією, у 2017-2019 роках працював начальником служби КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство".

Микола вже встиг завести свою родину. Нині він із дружиною Тамарою виховує дочку Ангеліну. Проживає старший син Терехова в Україні, але не у Харкові. За словами мера, він займався волонтерством.

Олена Винник (Піженко)

Друга дружина Терехова – Олена Винник (Піженко). Фото:thepage.ua

Пара прожила у шлюбі 11 років, розлучилися у 2014 році — ініціатором розлучення, ймовірно, був сам Терехов. На суді він говорив, що в нього з дружиною склалися різні погляди на шлюб, сім’ю та виховання дітей.

Про Олену відомо, що вона родом із Кропивницького. Там же здобула освіту в медичному коледжі.

У цьому шлюбі у Терехова з’явилося двоє синів.

Матвій 2003 року народження: зараз живе за кордоном і отримує освіту. Раніше навчався у державній гімназії з посиленою військовою підготовкою "Кадетський корпус". За словами Терехова, у хлопця зараз серйозні проблеми із зором.

Матвій Терьохів. Фото:thepage.ua

Андрій 2006 року народження: у 2023 році закінчував школу і готувався до вступу до ВНЗ. Однак невідомо, куди саме вступив хлопець.

Син Терехова Андрій. Фото:thepage.ua

Нові стосунки мера

Зараз Ігор Терехов перебуває у стосунках із Анною Кузнецовою. Політик розкрив, що вони разом уже багато років. Кузнецова працювала журналісткою, і таким чином Терехов із нею і познайомився.

Ганна Кузнєцова, Фото: "Харківські звістки"

"Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Усі про це чудово знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже більше десяти років, спочатку ми познайомилися, тому що вона мене інтерв’ювала", — поділився політик.

Ганна Кузнецова була останньою журналісткою, яка брала інтерв’ю у Януковича в Україні, коли він тікав із Харкова.

