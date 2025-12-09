Рус

Народився у російськомовній родині та став "батьком" українського словника: які таємниці приховує життя Бориса Грінченка (фото)

Марина Бондаренко
Український письменник Борис Грінченко
Український письменник Борис Грінченко. Фото Колаж "Телеграфу"

Грінченко заразився туберкульозом приблизно у 11-16 років під час перебування у в’язниці

Борис Грінченко, автор першого тлумачного "Словника української мови", ще з дитинства захоплювався книгами й тоді ж почав писати перші вірші. Його життя було сповнене випробувань, але, попри це, він постійно боровся за українську незалежність.

"Телеграф" вирішив розповісти про життя українського письменника та громадсько-культурного діяча, а саме ким він працював, чому його заарештували та як народився "Словник української мови" в 4-томах.

Борис Грінченко: як хлопчик із Харківщини став творцем першого словника української мови

Борис Грінченко з’явився на світ 9 грудня 1863 року на Харківщині, у невеликому хуторі Вільховий Яр. Його батько, Дмитро Грінченко, був штаб-ротмістром, а мати, Поліксенія Літарьова, – донькою полковника. У родині говорили російською, і Борис з раннього дитинства опанував цю мову. Уже в п’ять років він навчився читати та швидко переглянув усю батьківську бібліотеку. Найсильніше на нього вплинули "Тарас Бульба" Гоголя та "Кобзар" Шевченка. Саме після цього він почав вивчати українську і пробував писати перші вірші. Пізніше навіть його мама навчилася української, щоб читати твори сина.

Батькі письменника Бориса Грінченка, який створив "Словник української мови"
Батьки Грінченка - Дмитро Грінченко та Поліксенія Літарьова

У 1874-1879 році Борис вступив до Харківського реального училища, але завершити навчання не зміг. На четвертому курсі він зблизився з народниками та почав читати заборонену літературу. Через це його заарештували й кілька місяців утримували у в’язниці, намагаючись витягти інформацію про гурток, який планував замах на Олександра ІІ. Попри тиск, погрози і хворобу, яку він отримав у тюрмі (тут Грінченко заразився туберкульозом), Борис нікого не видав. Після звільнення його виключили з училища.

Борис Грінченко вчився у Харківському реальному училищі
Шістнадцятирічний Борис у 5-му класі

Наступний рік Борис провів у батьків, присвятивши себе самоосвіті: опанував німецьку, французьку, а пізніше – чеську, польську, трохи італійську й норвезьку. Потім він вирушив пішки до Харкова, аби знайти роботу. Спочатку працював дрібним службовцем у казенній палаті, а, мешкаючи в сім’ї шевця, навчився ремонтувати й шити чоботи, щоб підробляти.

Наполегливе навчання дало результати: Борис склав іспити на народного вчителя. З 1881 року він викладав у школах Харківщини, Сумщини та Катеринославщини. Його непокоїло, що діти навчалися виключно російською, тому він створював українські оповідання й підручники – "Рідне слово" та "Українська граматка". Через мовне питання Грінченко навіть відмовився брати участь у святкуванні 30-річчя школи Христини Алчевської.

У 1883 році на літніх учительських курсах у Змієві він познайомився з Марією Гладиліною, яка стала його дружиною та відомою письменницею під псевдонімом М. Загірня. У подружжя народилася донька Анастасія, яка згодом навчалася у Львові й активно брала участь у робітничому русі.

Борис Грінченко був одружений на Марії Гладиліній
Дружина Бориса Грінченка - Марія Гладиліна
У Бориса Грінченка була дочка Анастасія
Родина Грінченків - батько Борис, мати Марія та дочка Анастасія
Родина Гринченків
Родинне фото Грінченків

У 1894 році Грінченко переїхав до Чернігова, де працював у земстві та організував доступне видавництво для народу. Разом із дружиною вони редагували та випускали книги: понад 45 видань загальним тиражем понад 180 тисяч примірників. Подружжя також впорядкувало каталог музею старожитностей Тарновського, який містив 758 експонатів, пов’язаних із Шевченком, а Борис активно збирав фольклорні матеріали, що згодом увійшли до тритомної етнографічної праці.

Письменникк Борис Грінченко, який створив "Словник української мови"
Борис Гринченко за роботою

У 1902 році він переїхав до Києва, де займався громадською діяльністю та просвітництвом. У 1905 році став одним із засновників Всеукраїнської учительської спілки.

У 1907 році разом із дружиною Борис почав роботу над чотиритомним тлумачним словником української мови. Спочатку він мав лише редагувати матеріал, але в процесі значно розширив його. Словник містив близько 70 тисяч слів, вийшов у 1907–1909 роках і отримав премію Російської академії наук. У 1920-х він став основою українського правопису.

Також у Києві Грінченко заснував першу публічну бібліотеку. Книги не видавали додому, але відвідувачі могли вільно читати їх на місці. У заповіті він просив зберегти її окремо та називати "Бібліотекою Марії і Бориса Грінченків".

Тривала робота й особисті трагедії – арешт, смерть доньки та онука – підірвали його здоров’я. У 1909 році він поїхав до Італії лікувати туберкульоз, але врятувати життя вже не вдалося.

Борис Грінченко хворів на туберкульоз
Грінченко на лікуванні та відпочинку в селі Будаївка, Київщина

Борис Грінченко помер 6 травня 1910 року в італійському містечку Оспедалетті. Його тіло перевезли до Києва, де поховали на Байковому кладовищі.

Письменникк Борис Грінченко, який створив "Словник української мови"
Похорони Грінченка
Письменникк Борис Грінченко, який створив "Словник української мови"
Похорони Грінченка

