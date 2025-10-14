Дружина-мільйонерка і таємний син? Що відомо про родину Труханова і скільки у нього спадкоємців

"Загадкова" дружина одіозного голови Одеси має майно на мільйони

Одеський міський голова Геннадій Труханов, якого можуть позбавити українського громадянства через нібито наявність паспорта РФ, має "загадкову дружину", дочок та "таємного сина".

Що потрібно знати:

Друга половинка мера Одеси опинилася у центрі розслідування НАБУ

Чиновник має дві дорослих дочки

Сім’я мера привернула увагу дорогими подарунками

Докладніше про самого Труханова можете прочитати у матеріалі: Ексрегіонал, захисник Пушкіна та фігурант справ про корупцію. Що треба знати про мера Одеси Труханова

Тетяна Геннадіївна Колтунова — жінка, ім’я якої тісно пов’язане з Геннадієм Трухановим. Офіційно вони одружилися 1985 року і розлучилися 1997-го. При цьому сім років тому НАБУ намагалося довести, що мер Одеси продовжує з Тетяною вести спільне життя та побут. Також пара виходила разом на публічні заходи та позувала фотографам, тримаючись за ручки.

Тоді антикорупціонерів зацікавили декларації Труханова, в яких Колтунову (або його співмешканку) не було зазначено, що передбачено законом "Про запобігання корупції". При цьому за нею значився значний статок — елітна міська нерухомість, автомобілі преміумкласу і частки у телекомпаніях.

До сьогоднішнього дня і в перспективі ми з нею підтримуємо добрі стосунки. І я ніколи не приховував це і не буду. "Хвора уява" сторони обвинувачення – їхні проблеми відповідав Труханов на звинувачення

У розслідуванні йдеться, що Колтунова придбала елітну нерухомість в Одесі, включаючи квартиру площею 296 м² в житловому комплексі Ark Palace в районі Аркадії. Також вона володіла будинком на 560 м² у котеджному містечку "Королівські сади" та елінгом на узбережжі Чорного моря.

У 2018 році в ході обшуку в елінгу Колтунової було виявлено пістолет, зареєстрований на ім’я Труханова, і 300 тисяч доларів готівкою, яка, ймовірно, належала його матері. У квартирі також виявили одяг, взуття, документи та електронні носії, що належали політику. Там було облаштовано і його кабінет.

За даними на 2017 рік, Тетяну було зареєстровано як індивідуального підприємця. Основними напрямами її діяльності були послуги у сфері краси — робота перукарень та салонів, а також оренда та управління власною чи орендованою нерухомістю.

Мер Одеси – батько двох дочок. Старша дочка, Катерина, народилася 1986 року. Відомо, що вона володіє дизайнерським бізнесом в Одесі, а також є співвласником компанії з оренди нерухомості разом із близьким до сім’ї мера бізнесменом Андрієм Іванчо.

У січні 2020 року Катерина подарувала батькові подарунок до дня народження вартістю 600 тисяч гривень. Труханов задекларував цей презент, уточнивши, що він не був грошовим. Роком раніше мер також отримав від дочки подарунок — 85 тисяч гривень готівкою, що також було відображено у його декларації.

Молодша дочка мера — Аліса — народилася 2000 року. Раніше вона вела соціальні мережі під ніком Alice Happy, цікавилася кінним спортом і, за даними видання "Український тиждень", володіла двома кіньми. Аліса нерідко з’являлася з батьком на публіці.

Щодо можливого сина мера, інформація про нього суперечлива. За деякими даними, у Геннадія Труханова є син Андрій, який народився 2001 року. Однак інші джерела стверджують, що у нього лише дві доньки.

Раніше "Телеграф" писав, що Труханова можуть позбавити українського громадянства. Для міського голови Одеси вже є потенційна заміна.