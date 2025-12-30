Разводы, трое детей и новые отношения: что известно о личной жизни мэра Харькова Игоря Терехова (фото)

У Терехова трое детей

Игорь Терехов занимает должность мэра Харькова с 2021 года. В связи со своей работой его часто можно увидеть на публике, однако о его семье известно не так много.

"Телеграф" рассказывает о семье городского головы Харькова.

Браки Игоря Терехова

У нынешнего мэра было несколько браков.

Алла Пазюк

Когда именно пара обручилась точно неизвестно, однако в 1995 году у них родился сын Николай. Поговаривают, что в тех же 90-х супруги развелись.

Известно, что в 2007-2014 годах Алла была зарегистрирована как предприниматель, занималась производством кожаных и галантерейных изделий.

В 2014 сын Аллы и Игоря учился на 2 курсе Института подготовки кадров для органов юстиции. В том же году занял 3-е место в чемпионате "Кубок Украины по кикбоксингу" среди взрослых. Согласно декларации, в 2017-2019 годах работал начальником службы КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие".

Николай уже успел обзавестись собственной семьей. Сейчас он с супругой Тамарой воспитывает дочь Ангелину. Проживает старший сын Терехова в Украине, но не в Харькове. По словам мэра, он занимался волонтерством.

Елена Винник (Пиженко)

Вторая жена Терехова – Елена Винник (Пиженко). Фото:thepage.ua

Пара прожила в браке 11 лет, развелись в 2014 году — инициатором развода, вероятно, был сам Терехов. На суде он говорил, что у него с супругой сложились разные взгляды на брак, семью и воспитание детей.

О Елене известно, что она родом из Кропивницкого. Там же получила образование в медицинском колледже.

В этом браке у Терехова и появилось двое сыновей.

Матвей 2003- го года рождения: сейчас живет за границей и получает образование. Ранее учился в государственной гимназии с усиленной военной подготовкой "Кадетский корпус". По словам Терехова, у парня сейчас серьезные проблемы со зрением.

Матвей Терехов. Фото:thepage.ua

Сын Терехова (слева). Фото:thepage.ua

Андрей 2006-го года рождения: в 2023 году заканчивал школу и готовился к поступлению в вуз. Однако неизвестно, куда именно вступил парень.

Сын Терехова Андрей. Фото:thepage.ua

Новые отношения мэра

В настоящий момент Игорь Терехов находится в отношениях с Анной Кузнецовой. Политик раскрыл, что они вместе уже много лет. Кузнецова работала журналистом, и таким образом Терехов с ней познакомился.

Анна Кузнецова, Фото: "Харьковские известия"

"Никто ничего не скрывал никогда. Наши отношения продолжаются много лет. Все об этом прекрасно знают и нам нечего скрывать. Я Аню знаю уже более десяти лет, сначала мы познакомились, потому что она меня интервьюировала", — поделился политик.

Анна Кузнецова — была последней журналисткой, которая брала интервью у Януковича в Украине, когда он убегал из Харькова.

