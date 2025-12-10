Родині Леоніда Каденюка п’ять років погрожували через квартиру: подробиці скандалу зі спадщиною

У Києві знайшли мертвим сина Леоніда Каденюка

У середу, 10 грудня, у Києві знайшли мертвим сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Тіло 41-річного Дмитра виявила вранці його мати Віра Каденюк у квартирі на площі Лесі Українки у столиці. Саме через цю нерухомість сім’ї космонавта погрожували останні п’ять років.

"Телеграф" розповідає, що відомо про скандал зі спадщиною Леоніда Каденюка, який не залишив заповіту.

Скандал з квартирою та спадкоємці

Леонід Каденюк помер у 2018 році від інфаркту, у нього залишилася дружина Віра та син Дмитро, які працювали помічниками президента Малої Академії наук. Також у космонавта є син Володимир від першого шлюбу. Нині йому близько 50 років, він живе у Росії і є військовим.

Після розлучення з першою дружиною Каденюк залишив їй та синові трикімнатну квартиру. А нову чотирикімнатну квартиру на площі Лесі Українки у Києві космонавт отримав після успішного польоту до космосу і через 35 років після першого шлюбу. І саме через неї останніми роками його сім’я отримувала погрози.

Віра Каденюк

Приблизно через півроку після смерті Леоніда Каденюка з’явився невідомий вдові та синові чоловік, який заявив про свої права на цю квартиру, назвавшись єдиним спадкоємцем.

Через півроку прийшла до нотаріальної контори, щоб дізнатися, як вступити у спадок. Там відповіли, що спадкоємець уже приходив. Назвався Ігорем Кізленком. Приніс заповіт, про який уперше почула. Казав, що єдиний родич розповідала Віра Каденюк у 2020 році

За словами вдови, вона не знає цього Кізленка, адже родичі її чоловіка – батьки та брати – вже померли. А єдиними спадкоємцями є вони із сином Дмитром.

Віра Каденюк та її син Дмитро

На квартиру в Києві заявляв свої права також син від першого шлюбу Каденюка Володимир. Він також пропонував сім’ї виплатити йому компенсацію у третину вартості 4-кімнатної квартири на Печерську.

Також, за словами Віри Каденюк, їм із сином з того часу почали постійно погрожувати вбивством. А на початку липня 2020 року на Дмитра біля будинку напав невідомий із ножем.

Дзвонять та пишуть невідомі люди з різних номерів. Перша смс прийшла у грудні минулого року із текстом: "Я вас усіх уб’ю". Це все не припинялося. А із середини березня взагалі нестерпно стало — по 20 дзвінків на день. І щоразу кажуть, що нам не жити розповіла вдова космонавта

За її словами, навіть погрожували осквернити могилу Леоніда Каденюка на Байковому кладовищі та відкопати його тіло. Вдова та син космонавта весь цей час боялися виходити надвір.

Тепер же, 10 грудня, Дмитра Каденюка знайшли мертвим біля тієї самої квартири на проспекті Лесі Українки.

