Тут створювали майбутнє, а тепер руїна. Які космічні таємниці приховував секретний завод Одеси

Історія падіння легендарного оборонного гіганта

У радянські часи в Одесі працював завод, де виготовляли апаратуру для керування космічними супутниками, станції зашифрованого зв'язку для військових і навіть популярні магнітофони "Ельфа". На заводі працювали тисячі людей. Офіційно називався "поштова скринька №19", та справжнє ім'я підприємства — "Нептун".

"Телеграф" розповідає, як потужний оборонний гігант перетворився на руїни і що зараз знаходиться на місці, де колись створювали технології для радянського космосу.

"Поштова скринька", яка запускала супутники: як "Нептун" став одним з найпотужніших заводів Одеси

Завод заснували у післявоєнний період 1944 року. Спочатку йому присвоїли номер 783 і розмістили в приміщенні колишнього радіозаводу на вулиці Хворостіна, 45. Офіційну назву "Нептун" підприємство отримало лише через 15 років, у серпні 1959-го.

Пізніше виробництво розширилося, і в 1968 році на вулиці Промисловій відкрили філіал.

Апаратура, яку виготовляли на "Нептуні. Фото - viknaodessa.od.ua

"Нептун" входив до структури Міністерства промисловості засобів зв'язку СРСР. Це був один із найсекретніших об'єктів міста. Основна спеціалізація заводу — виробництво апаратури для систем управління космічними апаратами та станцій далекого військового зв'язку. Тут робили обладнання, яке дозволяло підтримувати контакт з радянськими супутниками в автоматичному режимі.

Що виготовляли на Одеському заводі. viknaodessa.od.ua

Крім оборонних замовлень, на заводі випускали і цивільну продукцію. В СРСР були популярні магнітофони серії "Ельфа" та комплектуючі до них, які виготовляли саме на "Нептуні". Також тут робили абонентські гучномовці. На піку свого розвитку підприємство мало власну соціальну інфраструктуру: гуртожитки для працівників, бази відпочинку на узбережжі, дитячі садки.

Телефони виробництва одеського заводу. viknaodessa.od.ua

Колишня працівниця заводу згадує: "Я там працювала, цех №8, поряд СКБ "Молния", внизу на першому поверсі — гальваніка. На другому поверсі був непоганий буфет. У будівлі, де прохідна, в напівпідвалі була їдальня. Літом їздили відпочивати в "Бригантину", для цього здавали кров прямо на території заводу, щоб отримати відгули. Давали за шкідливість молоко. Було чудово. Досі пропуск зберігається, коричневий".

База відпочинку "Бригантина". viknaodessa.od.ua

Коли космічні технології змінили на пластикові розчіски: як завод намагався вижити в 90-ті

Після розпаду Радянського Союзу "Нептун" втратив державні замовлення від Міністерства оборони. Величезні контракти на виробництво військової і космічної техніки зникли одночасно з країною. Завод опинився перед вибором: або зупинити виробництво, або шукати нові ринки збуту.

Працівники заводу. Фото - viknaodessa.od.ua

Керівництво підприємства обрало шлях конверсії. Замість апаратури для супутників почали випускати товари народного споживання: лічильники електроенергії, газу, води та складні телефонні системи.

Завод "Нептун". Фото - viknaodessa.od.ua

У середині 90-х "Нептун" перетворили на відкрите акціонерне товариство. У 1994 році завод урочисто відсвяткував 50-річчя з моменту створення і навіть видав святковий фотобуклет.

Буклет до 50-річчя заводу. Фото - viknaodessa.od.ua

Інша колишня працівниця розповідає: "Я там працювала, по-моєму, в СКБ світлокопіювальницею, а моя мама на першому поверсі, спочатку там робили світломузику, а потом розчіски-їжачки!"

Як виглядав завод "Нептун". viknaodessa.od.ua

Але конверсія не врятувала підприємство. Розрив економічних зв'язків з колишніми республіками СРСР, застаріле обладнання і відсутність інвестицій зробили завод неконкурентоспроможним. Те, що випускали на "Нептуні", можна було купити дешевше в Китаї або Туреччині.

Чому "Нептун" розпиляли на частини і що зараз на його місці

У 2000-ні роки почався фінальний етап історії заводу. Виробництво поступово згортали, цехи один за одним зупиняли роботу. Унікальне обладнання, яке колись виготовляло апаратуру для космосу, розпилювали на металобрухт або продавали за безцінь.

Величезні площі підприємства почали здавати в оренду. На території з'явилися склади, дрібні меблеві виробництва, офіси сумнівних компаній. Накопичувалися борги по заробітній платі перед працівниками і перед бюджетом. Завод потрапив у борговову яму, з якої вже не міг вибратися.

Прохідна заводу

10 вересня 2009 року Господарський суд Одеської області визнав ВАТ "Нептун" банкрутом. Через три з половиною місяці, 28 грудня 2009 року, підприємство офіційно ліквідували. Так завершилася 65-річна історія одного з найпотужніших оборонних заводів Одеси.

Деякі корпуси в жахливому стані.

Станом на сьогодні "Нептуна" як єдиного виробничого комплексу не існує. Більшість старих корпусів перебувають у занедбаному стані, частину будівель знесли. Одеські девелопери звернули увагу на територію через її зручне розташування неподалік від Пересипу на вулиці Плигуна (колишня Рачкова).

Територія заводу "Нептун"

Деякі виробничі корпуси реконструювали під IT-хаби, офісні центри та житлові лофти. Певний час територія використовувалася для проведення мистецьких заходів та виставок. Індустріальна естетика колишнього заводу приваблювала творчу молодь і митців.

Нагадаємо, схожу долю мали багато заводів колишньої Української СРС. Наприклад, Дніпровський машинобудівний завод – колись потужний науково-виробничий комплекс, що захищав небо всього Радянського Союзу, офіційно визнали банкрутом.