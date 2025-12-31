Здесь создавали будущее, а теперь руины. Какие космические тайны скрывал секретный завод Одессы

История падения легендарного оборонного гиганта

В советские времена в Одессе работал завод, где производили аппаратуру для управления космическими спутниками, станции зашифрованной связи для военных и даже популярные магнитофоны "Эльфа". На заводе работали тысячи человек. Официально он назывался "почтовый ящик №19", и настоящее имя предприятия — "Нептун".

"Телеграф" рассказывает, как мощный оборонный гигант превратился в руины и что сейчас находится на месте, где когда-то создавали технологии для советского космоса.

"Почтовый ящик", запускавший спутники: как "Нептун" стал одним из самых мощных заводов Одессы

Завод был основан в послевоенный период 1944 года. Сначала ему присвоили номер 783 и разместили в помещении бывшего радиозавода на улице Хворостина, 45. Официальное название "Нептун" предприятие получило только 15 лет спустя, в августе 1959-го.

Позже производство расширилось, и в 1968 году на улице Промышленной открыли филиал.

Аппаратура, которую изготовляли на "Нептуне. Фото — viknaodessa.od.ua

"Нептун" входил в структуру Министерства промышленности средств связи СССР. Это был один из самых секретных объектов города. Основная специализация завода – производство аппаратуры для систем управления космическими аппаратами и станций дальней военной связи. Здесь производили оборудование, которое позволяло поддерживать контакт с советскими спутниками в автоматическом режиме.

Что производили на Одесском заводе. viknaodessa.od.ua

Помимо оборонных заказов, на заводе выпускали и гражданскую продукцию. В СССР были популярны магнитофоны серии "Эльфа" и комплектующие к ним, которые производили именно на "Нептуне". Также здесь производили абонентские громкоговорители. На пике своего развития предприятие имело свою социальную инфраструктуру: общежития для работников, базы отдыха на побережье, детские сады.

Телефоны производства одесского завода. viknaodessa.od.ua

Бывшая работница завода вспоминает : "Я там работала, цех №8, рядом СКБ "Молния", внизу на первом этаже — гальваника. На втором этаже был неплохой буфет. В здании, где проходная, в полуподвале была столовая. Летом ездили отдыхать в "Бригантину". Давали за вредность молоко. Было замечательно.

База отдыха "Бригантина". viknaodessa.od.ua

Когда космические технологии сменили на пластиковые расчески: как завод пытался выжить в 90-е

После распада Советского Союза "Нептун" потерял государственные заказы от Министерства обороны. Большие договоры на создание военной и космической техники исчезли сразу со страной. Завод оказался перед выбором: или остановить производство или искать новые рынки сбыта.

Работники завода. Фото — viknaodessa.od.ua

Руководство предприятия избрало путь конверсии. Вместо аппаратуры для спутников стали производить товары народного потребления: счетчики электроэнергии, газа, воды и сложные телефонные системы.

Завод "Нептун". Фото — viknaodessa.od.ua

В середине 90-х "Нептун" превратили в открытое акционерное общество. В 1994 году завод торжественно отпраздновал 50-летие с момента создания и даже выпустил праздничный фотобуклет.

Буклет к 50-летию завода. Фото — viknaodessa.od.ua

Другая бывшая работница рассказывает: "Я там работала, по-моему, в СКБ светокопировщицей, а моя мама на первом этаже, сначала там делали светомузыку, а потом расчески-ежики!"

Как выглядел завод "Нептун". viknaodessa.od.ua

Но конверсия не спасла предприятие. Разрыв экономических связей с бывшими республиками СССР, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций сделали завод неконкурентоспособным. То, что выпускали на Нептуне, можно было купить дешевле в Китае или Турции.

Почему "Нептун" распилили на части и что сейчас на его месте

В 2000-е годы начался финальный этап истории завода. Производство постепенно сворачивали, цеха один за другим останавливали работу. Уникальное оборудование, которое когда-то производило аппаратуру для космоса, распыляли на металлолом или продавали за бесценок.

Большие площади компании начали сдавать в аренду. На территории появились склады, мелкие мебельные производства, офисы сомнительных компаний. Накапливались долги по заработной плате перед работниками и бюджетом. Завод попал в долговую яму, из которой уже не мог выбраться.

Проходная завода

10 сентября 2009 года Хозяйственный суд Одесской области признал ОАО "Нептун" банкротом. Спустя три с половиной месяца, 28 декабря 2009 года, предприятие официально ликвидировали. Так завершилась 65-летняя история одного из мощнейших оборонных заводов Одессы.

Некоторые корпуса в ужасающем состоянии.

На сегодняшний день "Нептуна" как единого производственного комплекса не существует. Большинство старых корпусов находятся в заброшенном состоянии, часть построек снесли. Одесские девелоперы обратили внимание на территорию из-за ее удобного расположения неподалеку от Пересыпи на улице Плигуна (бывшая Рачкова).

Территория завода "Нептун"

Некоторые производственные корпуса реконструировали под IT-хабы, офисные центры и жилые лофты. Одно время территория использовалась для проведения художественных мероприятий и выставок. Индустриальная эстетика бывшего завода привлекала творческую молодежь и художников.

Напомним, похожую судьбу имели многие заводы бывшей Украинской ССР. К примеру, Днепровский машиностроительный завод – некогда мощный научно-производственный комплекс, защищавший небо всего Советского Союза, официально признали банкротом.