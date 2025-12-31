Доходить до штрафів і навіть в'язниці: у яких країнах не святкують Новий рік

Новий рік багато хто у світі розцінює, як одне з головних свят і, відповідно, чекає на нього і готується. Однак багато хто не означає всі. У деяких країнах 1 січня не відзначають із релігійних міркувань, а подекуди це навіть заборонено законом.

"Телеграф" розповідає про те, в яких країнах не відзначають Новий рік і де його святкування може закінчитися в’язницею.

Де діє заборона на Новий рік

Бруней

У цій крихітній державі, яка межує з Малайзією, наслідки за публічне святкування 1 січня можуть бути суворими. Там заборона на святкування Нового року за григоріанським календарем діє на законодавчому рівні. Пов’язано це з дією законів шаріатського права. За порушення встановлених норм передбачено штрафи або навіть ув’язнення.

Святкувати Новий рік 1 січня дозволено лише людям, які не є мусульманами і лише приватно, без масових заходів.

Саудівська Аравія

Також святкувати Новий рік 1 січня забороняє закон Саудівської Аравії. У цій країні, яка живе за ісламським календарем, не прийнято відзначати таку зміну дат. Там цей день вважається звичайним робочим днем. Більше того, правоохоронці влаштовують перевірки на ринках та базарах, у готелях та розважальних комплексах, щоб ніде не була присутня заборонена новорічна символіка, листівки чи не влаштовували тематичні вечірки.

У державі прийнято широко відзначати день весняного рівнодення 21 березня, коли настає святий місяць мухаррам.

Сомалі

З 2015 року офіційна заборона на святкування Нового року за григоріанським календарем діє і в Сомалі. Замість 1 січня єдиним новорічним святом, яке тут визнають, залишається мусульманський Новий рік за місячним календарем.

Де не відзначають 1 січня

Існує низка країн, де Новий рік не заборонений, але його або не відзначають, або намагаються поступово витіснити з життя.

Серед таких держав:

Таджикистан — формально свято не заборонено (хоча обговорення цього ведуться), однак у громадських місцях заборонені ялинки, подарунки та масові заходи;

— формально свято не заборонено (хоча обговорення цього ведуться), однак у громадських місцях заборонені ялинки, подарунки та масові заходи; Іран – тут живуть за перським календарем, і головне свято року – Навруз – припадає на 21 березня, день весняного рівнодення. 1 січня залишається звичайним робочим днем без особливого символізму.

– тут живуть за перським календарем, і головне свято року – Навруз – припадає на 21 березня, день весняного рівнодення. 1 січня залишається звичайним робочим днем без особливого символізму. Китай — хоча 1 січня тут офіційно є вихідним, для більшості китайців це скоріше формальність, а не справжній початок року. Новий рік у Китаї святкують між кінцем січня та лютим.

— хоча 1 січня тут офіційно є вихідним, для більшості китайців це скоріше формальність, а не справжній початок року. Новий рік у Китаї святкують між кінцем січня та лютим. Індія — у цій країні кожен регіон святкує Новий рік відповідно до власних традицій, тому 1 січня може бути як звичайним робочим днем, так і приводом для індивідуальних урочистостей.

— у цій країні кожен регіон святкує Новий рік відповідно до власних традицій, тому 1 січня може бути як звичайним робочим днем, так і приводом для індивідуальних урочистостей. В’єтнам — Новий рік дуже широко відзначають наприкінці січня-початку лютого (1-го дня 1-го місяця за місячним календарем) — це велике свято має назву Тет.

— Новий рік дуже широко відзначають наприкінці січня-початку лютого (1-го дня 1-го місяця за місячним календарем) — це велике свято має назву Тет. Бангладеш — 1 січня є вихідним днем та офіційним святом, але Новий рік настає в цій країні в перший день місяця бійшак — 14 квітня.

— 1 січня є вихідним днем та офіційним святом, але Новий рік настає в цій країні в перший день місяця бійшак — 14 квітня. Південна Корея – місцеві не сприймають дату саме як святкову – для них 1 січня просто зайвий привід відпочити у додатковий вихідний день та провести його з рідними та друзями. Хоча міста до свята прикрашають, але це переважно для туристів.

– місцеві не сприймають дату саме як святкову – для них 1 січня просто зайвий привід відпочити у додатковий вихідний день та провести його з рідними та друзями. Хоча міста до свята прикрашають, але це переважно для туристів. Ізраїль – 1 січня вважається звичайним робочим днем. Ізраїльтяни відзначають новий рік, який називається Рош Ха-Шана, у вересні або жовтні — у новолуння місяця тихшрів за єврейським календарем.

