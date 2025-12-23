Розчулять до сліз: найщиріші тости на Новий рік 2026 своїми словами

Такі тости кажуть, коли в кімнаті стає тихо, а потім усі обіймаються

Новий рік — це не тільки про феєрверки і дату в календарі, а й про душевні тости. Саме в цей момент ми даємо собі можливість зупинитися і подумати, що зробити за минулий рік, чого досягли і що хочемо отримати у прийдешньому.

"Телеграф" зібрав для вас добірку тостів на Новий рік 2026, які точно торкнуться серця усіх присутніх. Ми зібрали для вас душевні тексти своїми словами.

Тости своїми словами на Новий рік

За рік, який ми не планували, але прожили. За дні, коли було страшно, і за ночі, коли не спалося. За моменти, коли здавалося — сил більше немає, а вони якимось дивом з’являлися. Нехай 2026-й буде роком, у якому нам не доведеться доводити свою витримку щодня. Хай він буде роком, де можна просто жити.

***

За тих, хто бачив нас втомленими, злими, розбитими — і не пішов. Хто чув наші страхи й не знецінював. Хто мовчки варив чай, коли слова були зайві. Нехай у новому році ми частіше дякуємо цим людям — не потім, а одразу.

***

За дім, який іноді не має стін, але має тепло. За місце, де нас чекають не за щось, а просто так. Нехай у 2026 році кожен знайде свій дім — з людей, спогадів і відчуття безпеки.

***

За право починати знову. Навіть якщо щось не вийшло. Навіть якщо соромно, боляче чи страшно. Новий рік — не про ідеальні результати, а про шанс не здаватися. Нехай 2026-й дасть нам сміливість спробувати ще раз.

***

За майбутнє. Не за казку — за справжнє. За світло, яке не сліпить, а гріє. За дні, коли хочеться прокидатися. Нехай 2026-й стане роком, у якому надія перестане бути розкішшю.

***

За Україну. За її біль і її незламність. За людей, які тримаються, навіть коли важко дихати. Нехай новий рік принесе не тільки віру, а й справедливу тишу без вибухів. Ми це заслужили.

***

За тишу, яку ми мріємо почути. Не порожню, не страшну — а справжню. Ту, в якій не здригаєшся. Нехай новий рік принесе тишу без тривог і ночі без страху. Ми заслуговуємо на сон без сирен.

***

За тих, хто віддав життя, щоб ми могли жити. Ми не звикнемо і не забудемо — бо пам’ять у нас не камінь, а серце. Нехай у 2026 році вона стане не тільки болем, а й силою.

***

За перемогу — не гучну, а справжню. Не тільки на мапах, а в житті. У можливості жити без війни. У дітях без травм. У майбутньому без "якщо". Нехай 2026-й стане роком, коли слово "війна" почне відходити в минулий час.

