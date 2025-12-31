Деякі українці можуть отримати 13 пенсію в новому році: хто має на неї право

У деяких випадках у виплаті можуть відмовити

В Україні існує так звана "13 пенсія". Однак її виплачують лише деяким в окремих випадках.

"Телеграф" розповідає про те, хто може отримати 13 пенсію у 2026 році.

Що таке "13 пенсія"

"13 пенсія" насправді — це неофіційна назва виплат, яка є недоотриманою пенсією померлої людини. Її сплачує Пенсійний фонд після смерті громадянина його близьким. Тобто якщо пенсіонер не встиг отримати свої пенсійні виплати через фізичну смерть, їх можуть забрати члени його сім’ї.

Хто може отримати виплату

Даний вид пенсії виплачується членам сім’ї померлого пенсіонера, які жили разом на день смерті, а також непрацездатним членам сім’ї, що перебували на його утриманні, незалежно від того, чи проживали вони разом із померлим пенсіонером на день смерті чи ні.

Як зазначають у ПФУ, у разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм сума ділиться порівну між ними.

Який її розмір

Оскільки "13 пенсія" є недоотриманою виплатою померлого пенсіонера, її розмір не фіксований. У кожному випадку він буде індивідуальним і залежатиме недоотриманої суми.

Як отримати

13 пенсія виплачується після подання заяви на недоотримані виплати за померлого пенсіонера. Його можна подати такими способами:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України;

дистанційно через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Разом із заявою для виплати недоотриманої пенсії до Фонду надаються такі документи:

• свідоцтво про смерть;

• документи, що підтверджують родинні стосунки із померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

• документ, що засвідчує особу заявника (паспорт);

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

• реквізити банківського рахунку заявника;

• документи, що засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день смерті (довідка про склад сім’ї або довідка про фактичне місце проживання без реєстрації тощо).

Чи можуть відмовити у виплаті

Так, якщо родичі померлого пенсіонера не звернуться за нею протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини, або якщо вони не відповідають вищезазначеним вимогам. Також можуть відмовити у виплаті у разі неправильного оформлення.

Що робити, якщо прийшла відмова:

Якщо ви впевнені, що відмова порушує ваше право, то таке рішення можна оскаржити в адміністративному порядку (подання скарги до вищого органу ПФУ протягом року з дня відмови) або у судовому (термін судового оскарження становить 3 місяці з дня отримання відповіді на подану скаргу)

Висновок

"Тринадцята пенсія" в Україні — це неофіційна назва виплати у разі смерті пенсіонера. Її отримують родичі покійного, та її розмір залежить від обсягу недоотриманих коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки пенсії буде у чоловіка у 2025 році, якщо він працює з 18 років.