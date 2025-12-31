Некоторые украинцы могут получить 13-ю пенсию в новом году: кто имеет на неё право

В некоторых случаях в выплате могут отказать

В Украине существует так называемая "13 пенсия". Однако её выплачивают лишь некоторым в отдельных случаях.

"Телеграф" рассказывает о том, кто может получить 13 пенсию в 2026 году.

Что такое "13 пенсия"

"13 пенсия" на самом деле — это неофициальное название выплат, которая является недополученной пенсией умершего человека. Её выплачивает Пенсионный фонд после смерти гражданина его близким. То есть, если пенсионер не успел получить свои пенсионные выплаты из-за физической смерти, их могут забрать члены его семьи.

Кто может получить выплату

Данный вид пенсии выплачивается членам семьи умершего пенсионера, которые жили вместе на день смерти, а также нетрудоспособным членам семьи, что находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером на день смерти или нет.

Как отмечают в ПФУ, в случае обращения нескольких членов семьи, имеющих право на получение суммы пенсии, причитающаяся им сумма делится поровну между ними.

Каков её размер

Поскольку "13 пенсия" является недополученной выплатой умершего пенсионера, то её размер не фиксирован. В каждом случае он будет индивидуальным и зависеть он недополученной суммы.

Как получить

13 пенсия выплачивается после подачи заявления на недополученные выплаты за умершего пенсионера. Его можно подать следующим способами:

непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением для выплаты недополученной пенсии в Фонд предоставляются следующие документы:

• свидетельство о смерти;

• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

• документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

• регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (индивидуальный налоговый номер);

• реквизиты банковского счета заявителя;

• документы, удостоверяющие их проживание с пенсионером на день смерти (справка о составе семьи или справка о фактическом месте жительства без регистрации и т.п.).

Могут ли отказать в выплате

Да, если родственники умершего пенсионера не обратятся за за ней в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, либо если они не соответствуют вышеуказанным требованиям. Также могут отказать в выплате в случае неправильного оформления.

Что делать если пришел отказ:

Если вы уверены, что отказ нарушает ваше право, то такое решение можно обжаловать в административном порядке (подача жалобы в высший орган ПФУ в течение года со дня отказа) или в судебном (срок судебного обжалования составляет 3 месяца со дня получения ответа на поданную жалобу)

Вывод

"Тринадцатая пенсия" в Украине — это неофициальное название выплаты в случае смерти пенсионера. Её получают родственники усопшего, а её размер зависит от размера недополученных средств.

