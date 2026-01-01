Виїзд за кордон для чоловіків з особливої сфери: що змінилося з 1 січня

Перебування за кордоном обмежене

Від сьогодні, 1 січня 2026 року в Україні частково змінюються правила перетину державного кордону. Стосується це чоловіків, що працюють у ЗМІ та сфері комунікації.

Що потрібно знати:

Нові правила стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років.

Для перетину кордону обов’язковий лист від Держкомтелерадіо України

Додатково необхідні ще документи, окрім паспорта

Як зазначили у Держприкордонслужбі, зміни торкнуться "чоловіків віком від 23 до 60 років, що здійснюють професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері". Пропускати через кордон будуть тільки за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Саме цей документ є офіційним інформуванням ДПСУ.

У листі мають бути зазначені:

дата виїзду за кордон,

орієнтовна дата повернення в Україну,

пункт пропуску, а також інші необхідні дані.

Окрім листа від Держкомтелерадіо, підтвердними документами для перетинання державного кордону є:

запрошення іноземної організації на захід із перекладом українською мовою,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТЦК та СП або його електронна форма.

Перебувати за кордоном чоловіки, що виїхали за цим пунктом правил, зможуть не більше ніж 60 календарних днів. Якщо не буде належним чином оформлених документів або якщо мета поїздки не буде підтверджена, прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед виїздом та повернення в Україну потрібно уважно проглянути документи, зокрема звернувши увагу на дійсність паспорта. Проблема з ним може перешкодити навіть при поверненні в країну.