Можуть не пустити в інші країни навіть через "дійсний" закордонник: що треба перевірити

Це перше, на що потрібно звернути уваги при виїзді за кордон

Перед поїздкою за кордон важливо перевірити свій закордонний паспорт. Навіть якщо українські прикордонники дозволять виїзд, інша країна може відмовити у в’їзді через деякі вагомі причини.

Що саме потрібно перевірити перед тим, як їхати в іншу країну, пояснили в "РБК-Україна". Там також пояснили, як заздалегідь уникнути можливих неприємностей до того, як вони стануть реальною проблемою.

Термін закордонного паспорта у 2025 році: приклад правил різних країн

У більшості держав паспорт повинен бути дійсним щонайменше 6 місяців після в’їзду. Для шенгенських країн достатньо, щоб він діяв 3 місяці після виїзду, а для Великої Британії паспорт має бути чинним весь час перебування. США, Канада, Туреччина, ОАЕ та Єгипет радять мати ще 6 місяців дії, а Грузія – щонайменше 90 днів після повернення.

Крім терміну дії, звертайте увагу на стан паспорта: сторінки мають бути цілими та чистими, а документ – без пошкоджень. Також переконайтеся, що достатньо порожніх сторінок для віз і штампів, а всі персональні дані актуальні.

Щоб уникнути проблем, змінювати паспорт рекомендують за 6–9 місяців до закінчення терміну дії. Це дасть час оформити візу, купити квитки та не ризикувати відмовою у в’їзді. Якщо до завершення дії залишилося менш як 6 місяців, краще оформити новий документ заздалегідь.

