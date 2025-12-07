Можуть не пустити в інші країни навіть через "дійсний" закордонник: що треба перевірити
-
-
Це перше, на що потрібно звернути уваги при виїзді за кордон
Перед поїздкою за кордон важливо перевірити свій закордонний паспорт. Навіть якщо українські прикордонники дозволять виїзд, інша країна може відмовити у в’їзді через деякі вагомі причини.
Що саме потрібно перевірити перед тим, як їхати в іншу країну, пояснили в "РБК-Україна". Там також пояснили, як заздалегідь уникнути можливих неприємностей до того, як вони стануть реальною проблемою.
Термін закордонного паспорта у 2025 році: приклад правил різних країн
У більшості держав паспорт повинен бути дійсним щонайменше 6 місяців після в’їзду. Для шенгенських країн достатньо, щоб він діяв 3 місяці після виїзду, а для Великої Британії паспорт має бути чинним весь час перебування. США, Канада, Туреччина, ОАЕ та Єгипет радять мати ще 6 місяців дії, а Грузія – щонайменше 90 днів після повернення.
Крім терміну дії, звертайте увагу на стан паспорта: сторінки мають бути цілими та чистими, а документ – без пошкоджень. Також переконайтеся, що достатньо порожніх сторінок для віз і штампів, а всі персональні дані актуальні.
Щоб уникнути проблем, змінювати паспорт рекомендують за 6–9 місяців до закінчення терміну дії. Це дасть час оформити візу, купити квитки та не ризикувати відмовою у в’їзді. Якщо до завершення дії залишилося менш як 6 місяців, краще оформити новий документ заздалегідь.
