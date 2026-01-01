Выезд за границу для мужчин из особой сферы: что изменилось с 1 января

Нахождение за границей ограничено по времени

С сегодняшнего дня, 1 января 2026 года в Украине частично меняются правила пересечения государственной границы. Это касается мужчин, работающих в СМИ и сфере коммуникации.

Что нужно знать:

Новые правила касаются мужчин от 23 до 60 лет

Для пересечения границы обязательно письмо от Госкомтелерадио Украины

Дополнительно необходимы еще документы, кроме паспорта

Как отметили в Госпогранслужбе, изменения коснутся "мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы". Пропускать через границу будут только при наличии письма Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Именно этот документ является официальным информированием ГНСУ.

В письме должны быть указаны:

дата выезда за границу,

ориентировочная дата возвращения в Украину,

пункт пропуска, а также другие необходимые данные.

Кроме письма от Госкомтелерадио, подтверждающими документами для пересечения государственной границы являются:

приглашение иностранной организации на мероприятие с переводом на украинский язык,

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК и СП или его электронная форма.

Находиться за границей мужчины, выехавшие по этому пункту правил, смогут не более 60 календарных дней. Если не будет надлежащим образом оформленных документов или если цель поездки не будет подтверждена, пограничники будут отказываться в пересечении государственной границы.

