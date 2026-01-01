Від радянського минулого до української історії: як перейменовували вулицю Брежнєва у Дніпрі

Ім’я Брежнєва носив проїзд, де не було навіть будинків

У січні 2012 року у місті Дніпрі безіменний проїзд, розташований між вулицями Іжевською та Житомирською в Амур-Нижньодніпровському, назвали на честь генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Однак зараз вона вже носить зовсім іншу назву.

На сайті міської ради Дніпра було опубліковано список усіх вулиць, яким надали нові назви в рамках декомунізації. Згідно з цим документом, вулиця Брежнєва стала вулицею Братства тарасівців.

Мета декомунізації: видалення комуністичної символіки та топонімів відповідно до законодавства України.

Перейменування вулиць. Документ: Дніпровська міськрада

Додамо, що Брежнєв попав під декомунізацію, бо він був одним із ключових символів радянського тоталітарного режиму.

Леонід Брежнєв. Фото: Вікіпедія

Вулиця Брежнєва у Дніпрі — історія

У 2012 році депутати Дніпропетровської (на той час) міської ради вирішили надати одній з вулиць міста ім’я генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Таке рішення ухвалено на черговій сесії з метою увічнення пам’яті відомого земляка – згідно з програмою благоустрою назв вулиць та провулків на 2009-2013 рік.

Ім’я Брежнєва з того часу став носити безіменний проїзд, розташований між вулицями Іжевською та Житомирською в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Цікаво, але на карті там не було позначено жодного будинку. Хоча влада заявляла – там планується будівництво.

Ідею перейменувати вулицю на честь Брежнєва висунув 74-річний ветеран праці Василь Альошко, який на той час проживав на вулиці, названій на честь іншого діяча радянського періоду — Косіора.

Потім у місті відбулося масштабне перейменування вулиць, у тому числі відмова від радянських та російських назв. Найактивніше це відбувалося під час декомунізації та дерусифікації у різні роки — особливо у 2022–2024 роках.

На сьогоднішній день колишня вулиця Брежнєва має назву — вулиця Братства тарасівців.

Вулиця Братства тарасівців у Дніпрі на карті

Братство тарасівців — українська таємна політична організація, створена у Харкові 1891 року. Її учасники дали клятву на могилі Кобзаря, де заприсяглися всіма засобами поширювати серед українців його безсмертні ідеї.

