От советского прошлого к украинской истории: как переименовывали улицу Брежнева в Днепре

Имя Брежнева носил проезд, где не было даже домов

В январе 2012 года в городе Днепре безымянный проезд, расположенный между улицами Ижевской и Житомирской в Амур-Нижнеднепровском назвали в честь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Однако в настоящие дни она уже носит совсем другое название.

На сайте городского совета Днепра был опубликован список всех улиц, которым присвоили новые названия в рамках декоммунизации. Согласно этому документу, улица Брежнева стала улице Братства тарасовцев.

Цель декоммунизации: удаление коммунистической символики и топонимов в соответствии с законодательством Украины.

Переименование улиц. Документ: Днепровский горсовет

Добавим, что Брежнев попал под декоммунизацию потому что он был одним из ключевых символов советского тоталитарного режима.

Леонид Брежнев. Фото: Википедия

Улица Брежнева в Днепре — история

В 2012 году депутаты Днепропетровского (на то время) городского совета решили присвоить одной из улиц города имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Такое решение принято на очередной сессии в целях увековечения памяти известного земляка — согласно программе благоустройства названий улиц и переулков на 2009-2013 год.

Имя Брежнева с тех пор стал носить безымянный проезд, расположенный между улицами Ижевской и Житомирской в Амур-Нижнеднепровском районе города. Интересно, но на карте там не было обозначено ни одного дома. Хотя власть заявляла — там только планируется строительство.

Идею переименовать улицу в честь Брежнева выдвинул 74-летний ветеран труда Василий Алешко, который в то время проживал на улице, названной в честь другого деятеля советского периода — Косиора.

Затем в городе произошло масштабное переименование улиц, в том числе отказ от советских и российских названий. Наиболее активно это происходило в ходе декоммунизации и дерусификации в разные годы — особенно в 2022–2024 годах.

На сегодняшний день бывшая улица Брежнева имеет название — улица Братства тарасовцев.

Улица Братства тарасовцев в Днепре на карте

Братство тарасовцев — украинская тайная политическая организация, созданная в Харькове в 1891 году. Ее участники дали клятву на могиле Кобзаря, где поклялись всеми средствами распространять среди украинцев его бессмертные идеи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из старейших улиц Харькова раньше не имела даже своего имени.