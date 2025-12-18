На одного молодого два пенсіонери: названо серйозну проблему в школах Київської області

На Київщині близько 2 000 вчителів пенсійного віку та лише 1 000 до 30 років

У навчальних закладах Київської області відчувається дефіцит молодих освітян. Місцева влада, в міру можливостей, надає вчителям житло, фінансову допомогу і компенсує проїзд. Паралельно у регіоні ведеться активне відновлення та модернізація шкіл.

Що потрібно знати:

У школах Київської області не вистачає молодих вчителів

По можливості, влада забезпечує педагогів житлом та надає матеріальну допомогу

У регіоні активно відновлюють та модернізують навчальні заклади

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Детальніше читайте у матеріалі: "Голова Київської ОВА про обстріли, бізнес, брак вчителів та умову, за якої стане краще зі світлом"

За його словами, у школах є дефіцит кадрів, особливо молодих педагогів, і найбільше це відчутно у віддалених громадах. Навколо столиці дітей більше, навчальних закладів теж, тож там більше кваліфікованих учителів.

"Для порівняння: у Київській області близько 2 000 педагогів пенсійного віку та лише 1 000 до 30 років. Для вирішення цього створюємо відповідні умови. Є місцеві програми фінансової підтримки та безплатний підвіз викладачів до місця роботи", – розповів Калашник.

Він додав, що там, де є можливість, особливо у сільських громадах, вчителів забезпечують житлом, щоб вони не виїжджали та їм було комфортніше. ОВА шукає різні способи, щоб зацікавити освітян.

"Активно впроваджуємо нові технології у навчальних закладах. Це нові смартпанелі, нова українська школа, новий підхід до лабораторних досліджень з біології, хімії, фізики. Учням стає набагато цікавіше, а викладачам є з чим працювати", — пояснює голова ОВА.

На його думку, крім стимулюючих виплат та інших благ, важлива зацікавленість та любов до професії. Коли приходиш на роботу в новий, гарний, сучасний простір – ставлення зовсім інше. Отже сучасне матеріально-технічне забезпечення грає значну роль.

"Тому ми активно відбудовуємо та відновлюємо навчальні заклади. Цього року вже відкрили багато шкіл, до кінця року плануємо ще кілька. Зараз добудовується велика школа у Борщагівці. А також Бузівська школа, зруйнована Мотижинська. Багато планів щодо відновлення школи в Олізарівці та інших закладів", – розповів Калашник.

