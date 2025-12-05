В Україні підвищують зарплати вчителів, але частина може навіть втратити гроші: в чому проблема

Парламент ухвалив бюджет із рекордними 57,8 мільярда на підвищення зарплат педагогам, але є підводні камені нової системи оплати

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік, і головною темою обговорень стало обіцяне підвищення зарплат педагогам. Уряд говорить про рекордні 57,8 мільярда гривень додаткового фінансування та зростання доходів на 30% з 1 січня. Проте освітянська спільнота занепокоєна: одні вчителі побоюються втратити надбавки, інші рахують і бачать, що їхня зарплата може навіть зменшитися, а треті переживають через можливе збільшення навантаження.

"Телеграф" з'ясовував, чи справді в бюджеті є гроші на обіцяне підвищення, хто отримає більше, а хто може програти через нову систему оплати праці.

57,8 мільярда додаткових гривень, які ще треба правильно розподілити

Парламент дійсно заклав у бюджет рекордну суму на збільшення зарплат педагогічним працівникам. Порівняно з 2025 роком, коли на зарплати вчителів виділили 103 мільярди гривень, у новому бюджеті передбачено 161 мільярд. Додаткові кошти мають піти на так звану програму престижності педагогічної праці, пояснює народний депутат від фракції ЄС, член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Ростислав Павленко.

Насправді це буде дуже залежати від того, як Кабінет Міністрів виконає нову програму про окрему бюджетну статтю щодо підвищення престижності вчительської праці, Ростислав Павленко.

Проблема в тому, що ці гроші не захищені як субвенція. Це означає, що їхній розподіл повністю залежить від рішень уряду, а не гарантований законом через міжбюджетний перерозподіл. У першому читанні бюджету на цю програму передбачили 53,8 мільярда гривень, а під час другого читання додали ще 4,8 мільярда.

Нардеп Ростислав Павленко

"Обґрунтовані побоювання, що ця сума не є захищеною і її розподіл лишається лише на совісті виконавчої влади", — застерігає Павленко.

Зарплати педагогів 2026

Чи дійсно молоді вчителі ризикують залишитися в програші

Окреме питання — ситуація з молодими вчителями. Якщо уряд забере надбавку у розмірі 2000 гривень, яку запровадив кабінет Дениса Шмигаля, і натомість додасть 30% до базового окладу, молоді педагоги можуть навіть втратити частину доходу.

Наталія Піпа, нардепка від партії "Голос", членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, розповідає про механізм нарахування заробітної плати вчителям: "Найнижчий тарифний розряд, на який приходить вчитель, становить 7200. Після податків — 6200. Ми доплачували до мінімалки, тобто до 8200 гривень, і 2000 гривень було від уряду Шмигаля. Тобто разом 10200 гривень".

Нардепка Наталія Піпа

Якщо просто помножити 7200 гривень на 1,3 (тобто додати обіцяні 30%), а надбавку у 2000 гривень прибрати, то збільшення дійсно не буде. Влада запевняє, що планує зберегти і 30-відсоткове підвищення, і дві тисячі від уряду, але остаточне рішення ще не закріплене в законодавстві.

Скільки отримують молоді вчителі зараз

Три мінімальні зарплати для вчителів: обіцянка, з якою не все так просто

Уряд обіцяє ще одне підвищення з 1 вересня 2026 року. Тоді педагоги мають отримувати 2,5 мінімальної зарплати, а в перспективі — на три мінімальні зарплати. Для молодого вчителя це означало б оклад близько 20 000 гривень замість нинішніх 7200.

"Нам обіцяють, що крім цього 30-відсоткового підвищення з січня, має бути ще одне підвищення з вересня. Але яким воно буде? Кабмін має подати окремий законопроєкт, який має пройти через Верховну Раду", — пояснює Ростислав Павленко.

На це друге підвищення в бюджеті заклали додаткові кошти. Проте формулу, яким саме чином зростуть зарплати, уряд має розробити протягом наступних місяців.

Які етапи підвищення зарплат вчителям пропонує влада

Доплати за класне керівництво та перевірку зошитів поки залишаться, але питання відкрите

Серед вчителів поширилися чутки, що разом із реформою оплати праці зникнуть традиційні надбавки: за класне керівництво, перевірку зошитів (яку нібито хочуть перейменувати на "мотиваційну доплату").

Ростислав Павленко запевняє, що Верховна Рада не підтримала ці правки, тому таких змін не буде.

Наталія Піпа підтверджує, що цих змін ніде нема прописаних у бюджеті. Водночас депутатка визнає, що система надбавок дійсно потребує перегляду через свою неефективність.

"Чому вчитель з математики має гроші за перевірку зошита, а вчитель з фізики — ні", — наводить приклад Піпа.

22 години замість 18? Що вирішили зі збільшенням навантаження для вчителів

Одним із найгучніших занепокоєнь освітян стала можливість збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин на тиждень. Уряд обґрунтовував це тим, що за 22 години вчитель зможе вийти на три мінімальні зарплати.

"Ці зміни не було підтримано", — каже Павленко. Проте цю ідею можуть спробувати повернути під час обговорення вересневого законопроєкту про нову систему оплати праці, застерігає нардеп.

Наталія Піпа розповідає, що після довгої дискусії з учителями та профспілками від цієї ініціативи відмовилися. Депутатка пояснює позицію педагогів: річ не у тому, що важко працювати на чотири години більше, а в тому, що в багатьох шкіл просто немає можливості дати вчителям додаткове навантаження.

"І навіть, якщо ми збільшуємо заробітну плату, вони б почувались не гідно. А чому я навіть ставки не маю?" — передає настрої вчителів Піпа.

Викладачі вишів отримають 50%, а вихователі дитсадків залежать від місцевої влади

На відміну від шкільних учителів, для викладачів вищої освіти передбачили інший механізм підвищення. Між першим і другим читанням бюджету додали 6,6 мільярда гривень на збільшення зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти. Їхні оклади мають зрости на 50%.

Складніша ситуація з вихователями дошкільних закладів та працівниками позашкільної освіти. Ці категорії фінансуються не з державного бюджету, а з бюджетів територіальних громад. Держава може встановити правила, але платити мають місцеві бюджети.

Якщо уряд проголосує цю постанову, то підвищення стане можливим і для вихователів, і для працівників позашкілля, інклюзивно-ресурсних центрів та методистів. Проте остаточне рішення залежатиме від фінансових можливостей кожної громади.

Депутатка пропонувала альтернативне рішення: перенаправити 9 мільярдів гривень, закладених на харчування старшокласників, на премії працівникам дошкільної та професійної освіти. На її думку, ці кошти все одно не будуть ефективно використані, оскільки за 60 гривень на день важко нормально нагодувати підлітків, а в багатьох школах просто немає відповідної інфраструктури для повноцінного харчування багатьох дітей. Проте поки що її пропозицію не прийняли.

Як зробити, щоб підвищення було реальним, а не лише на папері

Кабінет Міністрів до вересня 2026 року має розробити нову систему оплати праці педагогів. Це має бути детальна формула, яка визначить, які саме надбавки залишаться, як зростуть оклади та яким буде співвідношення базової частини зарплати до додаткових виплат.

"Кабмін зараз мусить встигнути до 1 вересня виписати цю формулу", — каже Ростислав Павленко. Він закликає освітян активно включитися в обговорення та контролювати, щоб підвищення було реальним, а не лише на папері.

Уряд обіцяє широку дискусію з профспілками та педагогічною спільнотою. Наталія Піпа підкреслює: "В будь-якому випадку, коли зросте оклад, це буде суттєво відчутно для вчителів". Водночас вона визнає, що реальність цих змін залежить від того, наскільки ефективно буде використано закладені в бюджет кошти.

Також "Телеграф" намагався взяти коментар у голови освітнього комітету, "слуги" Сергія Бабака, однак на момент виходу публікації так і не отримав його.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чому держава систематично порушує власні зобов'язання перед педагогами і як вони змушені викручуватись, аби мати достойні заробітки.