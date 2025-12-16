Відпочиватимуть тільки діти: в МОН розповіли, чим займатимуться вчителі під час довгих зимових канікул

Робота вчителів не припиняється на канікулах

Зимові канікули в українських школах цього року триватимуть довше звичного — у деяких містах до 20-25 днів. Діти матимуть час відпочити, а от педагоги продовжать працювати. МОН пояснило, чим займатимуться вчителі, поки діти відпочивають удома.

Що треба знати:

Канікули не означають зупинку роботи шкіл

Учителі займатимуться плануванням та документацією

Основна відпустка педагогів припадає на літо

Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти та науки України на запит "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі: "Що буде з канікулами в Україні: в МОН відповіли".

У Міністерстві освіти пояснили, що робота педагогів не припиняється на час шкільних канікул. Вчителі використовують цей час для підготовки.

Під час канікул педагоги можуть займатися підготовкою до уроків, календарно-тематичним плануванням, веденням документації та консультаціями для учнів і батьків, відзначили в МОН.

Щодо відпусток учителів, то тут ситуація інша. Переважно педагоги йдуть у відпустку влітку, коли в школах літні канікули. Конкретні терміни відпусток визначає керівництво навчального закладу.

У відомстві також уточнили, що неоплачувані відпустки для вчителів можливі. Проте основний період для відпочинку педагогів — саме літо.

Нагадаємо, цього року зимові канікули в різних регіонах триватимуть по-різному. В окремих містах школярі відпочиватимуть майже три тижні — з кінця грудня до середини січня. Таке подовження канікул пов'язане з можливими блекаутами та складною ситуацією з енергопостачанням.

Зокрема, найдовше взимку відпочиватимуть школярі Тернополя та Львова. У Тернополі канікули триватимуть майже 25 днів — з 18 грудня до 11 січня, а у Львові частина шкіл матиме перерву до трьох тижнів. Також довші канікули можливі в Одесі та Харкові, де окремі заклади планують подовжити відпочинок ще на тиждень.

