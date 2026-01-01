Морозы до -18 принесет январь: выдержит ли украинская энергосистема

По словам нардепа, у энергетиков возникает много вопросов к чиновникам ответственным за ПВО

Кроме массированных российских обстрелов энергетическую систему Украины скоро ждет новый вызов. В январе синоптики прогнозируют заморозки до -18 градусов.

Даже в нынешнем состоянии украинская энергосистема способна выдержать любые нагрузки при определенных условиях. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Нет, не выдержит? Я такого не скажу. Будет жестко, но поймите, что одновременно идут ремонты. Энергетики по графикам ремонтируются и улучшают ситуацию", — отметил Кучеренко, отвечая на вопрос, выдержит ли энергосистема морозы до -18°C.

Алексей Кучеренко Фото fb/kucherenko2021

Однако по словам нардепа, все в ожидании последующих атак россиян. Многое также будет зависеть от выбранных противником целей.

"Прогнозы делать сложно. Наша энергосистема выдержит все, если ее не разбивать ракетами и дронами. Здесь вопрос не к энергосистеме, а к противовоздушной обороне", — подчеркнул Кучеренко.

По его словам, сейчас проводятся совещания по укреплению защиты важнейших объектов. На них вопросы обсуждаются между энергетиками и представителями ВСУ, ответственными за ПВО.

"У энергетиков очень напряженные отношения с ПВОшниками. У них взаимные претензии. Энергетики становятся крайними, а пропускают удары ПВОшники", — отметил Кучеренко.

