Там буде набагато важче. Нардеп назвав області, де ситуація зі світлом взимку буде найгірша

Найскладніша ситуація, за словами Кучеренка, у двох областях

Наслідки російських ударів по нашій інфраструктурі відчуває на собі вся Україна. Проте найбільше потерпають населені пункти, які перебувають ближче до лінії фронту, для них зима може стати особливо складною.

Що треба знати:

Деяким регіонам цієї зими особливо важко прийдеться через удари РФ по енергетиці

Йдеться про області, наближені до фронту чи кордону з Росією

Особливо складна ситуація на Сумщині та Харківщині

Сьогодні (у середу, 10 грудня. — Ред.) прилетіло в Суми. Місто (було, — ред.) без води, без каналізації. У прифронтових регіонах буде набагато важче. В першу чергу, на жаль, у Сумах, Охтирці, Харківській області. В Одесі більш-менш захищено непогано. А на інших територіях будуть обмеження, — прогнозує нардеп

Кучеренко пояснив, що відключення світла не можуть бути рівномірними через особливості побудови мережі. За словами експерта, не можна передати всю потужність рівномірно. Тому ситуація зі знеструмленнями буде динамічною.

Які області України зараз є прифронтовими

Прифронтовими називають області України, які межують з лінією фронту або тимчасово окупованими територіями, а також ті, що прилягають до кордону з Росією і зазнають обстрілів: це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська області. Також прифронтовими є прилеглі громади Дніпропетровської та Одеської областей, де ведуться бойові дії чи існує така загроза.

Лінія фронту на карті deepstate

