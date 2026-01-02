До 10 годин без світла. Графіки відключень по Україні на 2 січня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у пʼятницю, 2 січня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
- 1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;
- 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;
- 2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00;
- 2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00;
- 3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00;
- 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00;
- 4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00;
- 4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00;
- 5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30;
- 5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30;
- 6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30;
- 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30.
Запорізька область
- 1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00;
- 4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2: 01:30 – 06:30, 19:30 – 24:00.
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.2 – 12:30 — 16:00;
- 2.1 – 12:30 — 16:00;
- 2.2 – 07:30 — 09:00;
- 3.2 – 09:00 — 12:30;
- 4.1 – 07:30 — 09:00;
- 4.2 – 19:30 — 22:30;
- 5.1 – 09:00 — 12:30;
- 5.2 – 16:00 — 19:30;
- 6.1 – 19:30 — 22:30;
- 6.2 – 16:00 — 19:30.
Черкаська область
- 1.1 04:00 — 06:00, 16:00 — 18:00
- 1.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 2.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
- 2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00
- 3.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 3.2 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
- 4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
- 4.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
- 5.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
- 5.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
- 6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
- 6.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Вінницька область
Хмельницька область
Дніпропетровська область
