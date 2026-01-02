До 10 годин без світла. Графіки відключень по Україні на 2 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у пʼятницю, 2 січня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 2 січня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 2 січня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 2 січня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 2 січня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 2 січня

Харківська область

1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;

1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00;

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00;

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00;

3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00;

3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00;

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00;

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00;

5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30;

5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30;

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30;

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30.

Запорізька область

1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00;

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00;

4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00;

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2: 01:30 – 06:30, 19:30 – 24:00.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 2 січня

Миколаївська область

1.2 – 12:30 — 16:00;

2.1 – 12:30 — 16:00;

2.2 – 07:30 — 09:00;

3.2 – 09:00 — 12:30;

4.1 – 07:30 — 09:00;

4.2 – 19:30 — 22:30;

5.1 – 09:00 — 12:30;

5.2 – 16:00 — 19:30;

6.1 – 19:30 — 22:30;

6.2 – 16:00 — 19:30.

Черкаська область

1.1 04:00 — 06:00, 16:00 — 18:00

1.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

3.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

3.2 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

4.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

5.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

5.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

6.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 2 січня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 2 січня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 2 січня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 2 січня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 2 січня

Раніше "Телеграф" розповідав, чи витримає українська енергосистема морози до -18, які невдовзі будуть у деяких областях.