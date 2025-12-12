Морози — не найстрашніше? Що максимально впливає на час відключень світла в Києві

Експерт розвіяв міф про навмисне обмеження електропостачання Києва

Днями до Києва прийдуть морози -3°C/-4°C, але це не вплине серйозно на енергосистему та графік відключень. Тож блекаутів у Києві та області цього тижня не очікується.

Що потрібно знати:

Енергосистема столиці зараз може забезпечити себе лише на 20-25%

Основні фактори відключень — мережеві обмеження та пошкоджені генеруючі потужності

Очікувана кількість відключень — 2–4 черги до кінця зими

Про ситуацію в столиці в ефірі Київ24 розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Він також пояснив, що найбільше на тривалість відключень та загальний стан системи впливають мережеві обмеження. З атомних станцій для Києва та Київщині важко передати електроенергію. Також загалом серйозно пошкоджені генеруючі потужності.

Омельченко зазначив, що загалом до кінця зими очікується, що відключатимуть 2 — 4 черги. Тривалість збільшуватиметься одразу після атак Росії, а пізніше — відновлюватиметься.

Цікаве за темою: Чи буде блекаут і скільки протримаються жорсткі графіки: Кучеренко про реальний стан енергосистеми

За словами експерта, наразі Київ може забезпечити себе електроенергією не більше ніж на 20-25%. Омельченко також розвінчав міф, що східним, південним регіонам чи Києву навмисне обмежують енергопостачання. Це не так, адже це Росія реалізує свій план, б'ючи більше по потужностях цих частин країни, аніж західних областей.

Зазначимо, що більш серйозні морози таки можу вплинути на енергосистему. В разі якщо близько тижня температура буде нижче -10, це дестабілізує енергетику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед об'єктів критичної інфраструктури виявились ті, які важко віднести до надважливих. Наразі Кабмін ухвалив рішення переглянути ці переліки.