Замість Єрмака - Буданов? Хто ще може очолити українських дипломатів на переговорах

Зеленський вже сказав, хто ввійде у склад делегації для переговорів з США

У п'ятницю, 28 листопада, глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Раніше цього дня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у голови ОП.

Президент України Володимир Зеленський вже підписав указ про звільнення. Відповідний документ з'явився на сайті Офісу президента.

Указ про звільнення Єрмака

"Буде повне перезавантаження Офісу президента України. Завтра я проведу консультації щодо нового керівника Офісу президента", — зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні та додав, що Єрмак залишив посаду за власним бажанням.

Гарант Конституції також пояснив, хто представлятиме Україну на мирних переговорах після звільнення Єрмака, який очолював переговорну групу. Він також додав, що скоро відбудуться зустрічі з американською стороною.

За словами Зеленського, у склад української делегації увійдуть: начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ і розвідки, а також секретар Ради нацбезпеки й оборони Рустем Умєров.

"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у всіх нас є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними", – сказав президент.

Хто може замінити Єрмака на перемовинах

Водночас глава держави не назвав того, хто замінить Єрмака у ролі глави делегації України. "Телеграф" запитав в експертів про те, чи можливі зміни у дипломатичній групі, як позначиться на переговорах відсутність Єрмака та хто займе його місце. Ситуацію прокоментував народний депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

"Буде інша фігура. Буде міністр закордонних справ, наприклад, – фігура, яка особливо нічим не відрізняється. Не бачу ніяких загроз для нашої дипломатії у цьому зв'язку. Навпаки, тобто, дуже погано, коли державу представляє людина, яку підозрюють в корупції (зазначимо, наразі офіційно не озвучено жодної підозри на адресу Андрія Єрмака – Ред.). А в нас великі дипломатичні команди в МЗС, в Офісі президента. В принципі, в нас в Україні не бракує хороших дипломатів, які абсолютно готові, можуть працювати", – розповів народний депутат.

Додамо, що, коментуючи ситуації з відставкою Єрмака загалом, Яременко зазначив: "Очевидно, слідство і суд повинні тут поставити якісь крапки. В нас зараз багато високопосадовців з підозрами. От і в Єрмака буде можливість захищати себе. Хай захищає".

На думку дипломата, колишнього посла України в ЄС Андрія Веселовського, очевидно з членів української делегації визначать нового керівника.

"Не Умєрова. Бо і по нього імовірно прийдуть. Як варіант – Буданов. Крім Буданова в матеріалі Паліса (Павло Паліса – заступник керівника ОП), Кислиця (Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ України), Жовква (Ігор Жовква – заступник керівника ОП). Достатньо. А лінію (всієї делегації – Ред.) далі гнутиме один. Якщо ядро делегації не зуміє консолідуватися і нав'язувати спільну конструктивну думку", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за кілька днів до відставки Єрмак називав "червону лінію" в переговорах з США та Росією.