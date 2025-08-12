Поранення чи стара травма? На свіжому відео з Будановим помітили цікаву деталь

Цікавинку помітили під час візиту на Зміїний

У вівторок, 12 серпня, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов здійснив інспекцію оборонних позицій на острові Зміїний, Одещина. Однак на одному з відео помітно досить цікаву деталь.

Як повідомила пресслужба ГУР, під час інспекції на острові та газовидобувних платформах у Чорному морі Кирило Буданов провів нараду з офіцерами. Вони обговорили подальші дії в межах загальної стратегії оборони.

Однак на відео, яке опублікували в ГУР, не деяких кадрах впадає в око те, що Буданов трохи кульгає. Особливо чітко це видно на 17 секунді ролика. До того ж більшість кадрів з Будановим статичні і важко сказати, чи дійсно він кульгав весь час. Адже ймовірніше це сталось через те, що у голови ГУР просто затерпла нога під час подорожі до острова та вишок.

Буданов на Зміїному

Буданов на Зміїному

Зауважимо, що кульгання на праву ногу видно лише на одному кадрі, тому говорити про поранення чи стару травму, яка загострилась, не слід. Але таку ймовірність не можна відкидати повністю. До того ж в мережі немає жодної інформації про схожі інциденти з Будановим.

Нагадаємо, що нещодавно на правій руці у Буданова помітили страшний шрам. Виявилось, що це поранення, яке він отримав під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Попри те, що він просив побратимів залишити його, ті врятували командира й винесли з поля бою.

Шрам на руці у Буданова

Раніше "Телеграф" розповідав, що Буданов каже про завершення війни, та що буде після.