"Вуха" Буданова є в Кремлі? В ГУР розкрили секрет

ГУР прослуховує кремлівську верхівку

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що українська воєнна розвідка здатна прослуховувати розмови високопосадовців Кремля.

Що треба знати

Буданов прямо заявив про здатність ГУР прослуховувати кремлівську верхівку

ГУР не розкриває методи та технічні деталі своєї роботи

У західній пресі нещодавно з'явилися розмови радника Путіна Юрія Ушакова

Він дав пряму відповідь на запитання журналістки про можливості ГУР. Про це повідомляє видання РБК.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", — заявив Буданов. Його коментар з'явився на тлі публікацій у західних ЗМІ про витік розмов російських чиновників.

Буданов не уточнив технічні деталі роботи розвідки та не назвав конкретних осіб, яких прослуховує ГУР. Проте його слова фактично підтвердили спроможність української розвідки отримувати інформацію з найвищих ешелонів влади Росії.

Нещодавно у медіа почала циркулювати інформація про можливу причетність України до оприлюднення переговорів радника очільника РФ Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва. Західні видання опублікували деталі цих розмов, але джерело витоку офіційно не називалося. Ці розмови назвали "плівками Ушакова". Втім, український експерт, аналітик та громадський діяч вважає, що витік розмов — це політичний хід.

