Ця вулиця Києва поступово зникає: вона має двохсотрічну історію (фото)
Дана територія почала заселяться ще у позаминулому столітті
У Києві є маленька вулиця, яка буквально зникає. Її образ з моменту створення змінився кардинально.
Йдеться про вулицю Фізкультурну, яка розташована у Голосіївському та Печерському районах. Це маленька та маловідома вуличка почала заселятися після 1830-х років – коли почали відселяти мешканців із Печерська під будівництво Нової фортеці.
До кінця 1952 року Фізкультура називалася Совською — на ім’я села, передмістя Києва. Хоча на той момент основна частина вулиці, що виходить прямо до берега Либеді, своїми малоповерховими будинками мало чим відрізнялася від цього села.
Свою сучасну назву вулиця отримує, коли на ній зводяться нові корпуси українського інституту фізкультури. Будується планетарій, відкривається станція метро "Республіканський стадіон", висотна будівля для "Автодора" з таким же близнюком біля Окружної дороги на Теремках.
Бурхлива забудова 1970-х майже повністю стерла з землі старий вигляд вулиці. Лише деякі приватні садиби ще тулилися між Либіддю та вулицею Короленківською, але у 2009 році знесли і їх. Також перенесли підземне русло Клова, звільнивши під забудову велику територію.
