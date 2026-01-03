Ця вулиця Києва поступово зникає: вона має двохсотрічну історію (фото)

Дана територія почала заселяться ще у позаминулому столітті

У Києві є маленька вулиця, яка буквально зникає. Її образ з моменту створення змінився кардинально.

Про це розповідає "Телеграф".

Йдеться про вулицю Фізкультурну, яка розташована у Голосіївському та Печерському районах. Це маленька та маловідома вуличка почала заселятися після 1830-х років – коли почали відселяти мешканців із Печерська під будівництво Нової фортеці.

До кінця 1952 року Фізкультура називалася Совською — на ім’я села, передмістя Києва. Хоча на той момент основна частина вулиці, що виходить прямо до берега Либеді, своїми малоповерховими будинками мало чим відрізнялася від цього села.

Фізкультурна Вулиця 1946 рік. Фото — facebook.com/historicalKyiv

Свою сучасну назву вулиця отримує, коли на ній зводяться нові корпуси українського інституту фізкультури. Будується планетарій, відкривається станція метро "Республіканський стадіон", висотна будівля для "Автодора" з таким же близнюком біля Окружної дороги на Теремках.

Бурхлива забудова 1970-х майже повністю стерла з землі старий вигляд вулиці. Лише деякі приватні садиби ще тулилися між Либіддю та вулицею Короленківською, але у 2009 році знесли і їх. Також перенесли підземне русло Клова, звільнивши під забудову велику територію.

Готель Спорт на фізкультурній вулиці. Фото — Вікіпедія.

