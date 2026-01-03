Эта улица Киева постепенно исчезает: у неё двухсотлетняя история (фото)

Даная территория начала заселяться еще в позапрошлом веке

В Киеве есть небольшая улица, которая буквально исчезает. Её облик с момента создания изменился кардинально.

Речь идет об улице Физкультурной, которая расположена в Голосеевском и Печерском районах. Это маленькая и малоизвестная улочка начала заселяться после 1830-х годов — когда начали отселять жителей с Печерска под строительство Новой крепости.

До конца 1952 года Физкультуры называлась Совской — по имени села, предместья Киева. Хотя на тот момент основная часть улицы, выходящая прямо к берегу Лыбеди, своими малоэтажными зданиями мало чем отличалась от этой деревушки.

Свое современное название улица получает, когда на ней возводятся новые корпуса украинского института физкультуры. Строится планетарий, открывается станция метро "Республиканский стадион", высотное здание для "Автодора" с таким же близнецом у Окружной дороги на Теремках.

Бурная застройка 1970-х практически полностью стерла с лица земли старый вид улицы. Лишь некоторые частные усадьбы еще ютились между Лыбедью и улицей Короленковской, но в 2009 году снесли и их. Также перенесли подземное русло Клова, освободив под застройку большую территорию.

