В українських вузах почалися чистки серед студентів: кого це стосується насамперед

Студентів можуть масово позбавити місць в українських університетах

В Україні розпочалися масові відрахування всіх студентів за мінімальні перепустки занять. У вишах проводяться перевірки щодо законності вступу до освітніх установ.

Про це заявила народна депутатка, секретарка освітнього комітету Верховної Ради Наталія Піпа.

За її словами, зараз у навчальних закладах стартували серйозні перевірки вступників через великий наплив чоловіків призовного віку. Масово виключають студентів, які були відсутні на парах лише один чи два рази.

Як голова Державної служби якості освіти (ДСКО) Руслан Гурак розповів в інтерв’ю ZN.UA, в результаті перевірок уже відрахували 50 тисяч студентів віком від 25 років, які вступили до вишу з порушеннями закону.

У ході перевірки відкрито вісім кримінальних проваджень щодо чиновників навчальних закладів. Затримано деканів та ректорів окремих університетів.

Своєю чергою, Державна служба якості освіти подала доповідні записки до МОН про анулювання ліцензій двох навчальних закладів. Саме міністерство, за словами Гурака, готує 20 перевірок навчальних закладів щодо виявлених фактів.

Нетиповий сплеск вступів до вишів чоловіків віком від 25 років почався в Україні після лютого 2022 року. Часто такі студенти за допомогою здобуття освіти намагаються уникнути мобілізації.

Нагадаємо, молоді чоловіки віком до 25 років зі статусом призовників не підпадають під мобілізацію. Але якщо хтось у цьому віці вже став військовозобов’язаним – наприклад, відслужив в армії чи закінчив військову кафедру – його можуть призвати на фронт. Для інших мобілізація стає можливою лише після 25-го дня народження.