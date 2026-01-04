В украинских вузах начались чистки среди студентов: кого это касается в первую очередь

Студентов могут массово лишить мест в украинских университетах

В Украине начались массовые отчисления всех студентов за минимальные пропуски занятий. В вузах проводятся проверки относительно законности поступления в образовательные учреждения.

Об этом заявила народный депутат, секретарь образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа.

По ее словам, сейчас в учебных заведениях стартовали серьезные проверки поступающих из-за большого наплыва мужчин призывного возраста. Массово исключают студентов, которые отсутствовали на парах всего один или два раза.

Как глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Руслан Гурак рассказал в интервью ZN.UA, в результате проверок уже отчислили 50 тысяч студентов в возрасте старше 25 лет, которые поступили в вуз с нарушениями закона.

В ходе проверки открыто восемь уголовных производств в отношении чиновников учебных заведений. Задержаны деканы и ректоры отдельных университетов.

В свою очередь, Государственная служба качества образования подала докладные записки в МОН об аннулировании лицензий двух учебных заведений. Именно министерство, по словам Гурака, готовит 20 проверок учебных заведений относительно выявленных фактов.

Нетипичный всплеск поступлений в вузы мужчин старше 25 лет начался в Украине после февраля 2022 года. Часто такие студенты при помощи получения образования пытаются избежать мобилизации.

Напомним, молодые мужчины в возрасте до 25 лет со статусом призывников не подпадают под мобилизацию. Но если кто-то в этом возрасте уже стал военнообязанным – например, отслужил в армии или окончил военную кафедру – его могут призвать на фронт. Для остальных мобилизация становится возможной только после 25-го дня рождения.