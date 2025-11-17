Молодь тікає. Що пропонують студентам у Європі, чого немає в Україні

Чому студенти обирають Європу

Українські університети програють боротьбу за молодь європейським навчальним закладам. Попри сильні наукові школи та фундаментальну підготовку, наші виші не можуть конкурувати з безпекою та вигіднішими умовами навчання за кордоном.

Що треба знати

Європейські виші полюють на українських студентів, пропонуючи вступ без балів та знання мови, тоді як українські університети висувають жорсткі вимоги

Дорослих студентів віком 25+ у вишах стало менше через зміну правил відстрочки

Українська освіта залишається доступнішою за вартістю та має сильні наукові школи, але програє в безпеці та умовах життя.

Про це розповіла заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України Ольга Чабанюк в інтерв'ю "Телеграфу". Більше читайте у матеріалі: "Стипендії піднімуть, але європейські виші полюють на наших студентів: чому Україна програє боротьбу за молодь".

Чому студенти обирають Європу

Європейські виші активно залучають українців і навіть полюють на наших студентів. Вони пропонують:

підготовчі програми без достатнього знання мови;

вступ без встановленого прохідного балу;

повну підтримку для молоді.

Україна ж має жорсткіші правила прийому. Вітчизняні виші висувають купу вимог до абітурієнтів. Натомість європейські навчальні заклади роблять вступ максимально простим. При цьому міністри освіти різних країн дякують за наших учнів та студентів, бо ті мають високий рівень підготовки, каже Ольга Чабанюк. Іноземну мову на рівні B2 вимагають для магістратури та отримання звання доцента. З таким рівнем за кордоном відкриваються додаткові можливості. На жаль, навчання в іноземних вишах обирають найкращі — ті, хто мають високий рівень знань.

Через війну безпека стала ключовим аргументом. Європейські країни мають очевидну перевагу перед Україною в цьому питанні.

"Звісно, що багато хто з молоді обирає залишатися в Україні. Думаю, що мотивувати може перш за все рівень стипендій, зарплат та загалом життя", — зазначила Чабанюк.

Університети втрачають дорослих студентів

Якщо у перші роки війни виші відчули приріст студентів-чоловіків віком 25+, то зараз таких студентів стало менше. Ситуація почала змінюватися ще у 2023 році.

Правила прийому змінювали прямо під час вступної кампанії. Ввели низку обмежень щодо надання відстрочки для здобувачів освіти:

це має бути перша освіта

на рівні вищому за попередній.

Якщо чоловік навчався в технікумі й вступає на денну форму у заклад вищої освіти, це дає право на відстрочку. А якщо він вже має закінчену вищу освіту, то щоб отримати відстрочку, може вступити тільки до аспірантури.

Крім того, в останній рік університети перейшли переважно на очну форму навчання за рекомендацією МОН. Якщо хтось зі студентів був за кордоном, то був змушений відмовитися від навчання в Україні через такий формат.

Попри всі виклики, система вищої освіти не лише втрималася, а й продовжує розвиватися. Провідні університети розширюють співпрацю з європейськими вишами, відкривають спільні магістерські програми, долучаються до Erasmus+ та інших проєктів. Конкурентною перевагою залишаються сильні академічні й наукові школи, поєднання фундаментальної підготовки з практичними навичками. Крім того, українська освіта у порівнянні з країнами ЄС залишається більш доступною за вартістю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що усі студенти в Україні стануть резервістами. Після чого і чи зможуть їх мобілізувати?