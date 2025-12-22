Кого з чоловіків можуть мобілізувати з нового року

Відстрочка може не врятувати від повістки

В Україні дію військового стану продовжили до 3 лютого 2026 року, а разом з ним — і загальну мобілізацію. ТЦК продовжують вручати повістки чоловікам призовного віку для оновлення облікових даних, медогляду та можливого відправлення на службу.

Що треба знати:

Дефіцитні військові спеціальності призовуть першочергово

Військовозобов'язані до 25 років підлягають мобілізації

Друга вища освіта не дає права на відстрочку

Основну групу потенційних мобілізованих становлять чоловіки від 25 до 60 років, які отримали статус "придатний" після військово-лікарської комісії. Проте є й інші категорії громадян, яких можуть покликати до лав ЗСУ.

За законом про мобілізацію, призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років, які пройшли військово-лікарську комісію і отримали статус "придатний". Також мобілізувати можуть і тих, хто раніше мав був "обмежено придатний" — якщо ВЛК визначить, що стан здоров'я таких чоловіків дозволяє їм проходити службу. Зазвичай, такі громадяни служать у тилових частинах. Окрема категорія — чоловіки з дефіцитними військовими спеціальностями, яких не вистачає в арміїї.

Чи беруть після 50 років

Чоловіки старше 50 років проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) так само, як і молодші призовники. Медики відсівають їх не частіше за інших. У цьому віці є хвороби, але вони зазвичай не критичні для служби.

Хлопці до 25 років

Молоді чоловіки до 25 років зі статусом призовників не потраплють під мобілізацію. Але якщо хтось у цьому віці вже став військовозобов'язаним — наприклад, відслужив в армії або закінчив військову кафедру — його можуть покликати на фронт. Для решти мобілізація стає можливою тільки після 25-го дня народження.

Мобілізація студентів

Відстрочку від армії мають студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту. Також не беруть аспірантів і докторантів на денній формі.

Деяких студентів можуть мобілізувати

Під призов потраплять студенти заочної або вечірньої форми, ті, хто вступив на другу вищу освіту, та ті, хто навчається на рівні нижчому за попередній. Також заберуть студентів, яких відрахували за відмову від загальної військової підготовки.

Навіть з відстрочкою можуть забрати

Відстрочка має бути правильно оформлена документами. Якщо виявлять порушення в оформленні, документи подані з помилками або людина вчасно не продовжила відстрочку — може прийти повістка. Тому важливо стежити за термінами дії своїх документів.

Жінок не мобілізуватимуть

В інтернеті часто з'являються чутки про призов жінок. Проте, наразі жодних законопроєктів про мобілізацію жінок у Верховній Раді немає. Це може стати реальністю, але не раніше, ніж через кілька років. Командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич, наприклад, підтримала б таку ініціативу.

Командири на фронті підтверджують нестачу людей у підрозділах. Водночас вони наголошують на важливості якісної підготовки мобілізованих перед відправленням у бойові частини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що повісток стане більше. Депутат попередив про важливе оновлення бази ТЦК.