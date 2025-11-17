Якість страждає. Що пішло не так із військовою підготовкою у вишах України

Студентів готують до армії, але роблять це абияк – профспілка про БЗВП

Українські університети цього року запровадили базову загальновійськову підготовку для всіх студентів. Але виші готувалися до нововведення в надзвичайному поспіху, через що постраждала якість навчання.

Що треба знати

Виші готувалися в авралі

Якість занять страждає — через це студенти не отримують належної підготовки

Профспілка пропонує рішення.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла Ольга Чабанюк – заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України.

За законом базову військову підготовку мають пройти чоловіки віком до 25 років, які придатні до служби. Міністерство освіти рекомендувало вишам проводити підготовку на 1-2 курсі – тобто студенти проходять її у 18-20 років. Профспілка пропонувала переглянути це правило, адже зараз при зниженні віку мобілізації можуть сказати, що студенти вже підготовлені і можуть йти захищати країну.

Насправді програма підготовки поки працює не дуже ефективно. Навчальні заклади мусили в авральному режимі готувати інструкторів і створювати матеріальну базу для занять. Практичні заняття проводяться на базі навчальних центрів ЗСУ, які зосереджені на підготовці мобілізованих. Через це якість занять зі студентами страждає.

Чабанюк вважає, що ситуацію можна покращити простим способом – не обмежувати проходження підготовки другим курсом. Краще дати можливість проходити її до 25 років, як це визначено в законі.

