Росіяни перетворили Голу Пристань на мертву пустелю. Як зараз виглядає колись популярний курорт (відео)

Місто сильно постраждало через підрив росіянами Каховської ГЕС

В мережі з'явилися свіжі кадри з окупованого міста Гола Пристань у Херсонській області. Як все, куди приходить "руський мір", воно перетворилося на руїну.

Відео зняте з дрона опублікували російські пабліки. Деталізація не дуже висока, але навіть так видно, що більшість будинків мають значні пошкодження.

Практично в усіх будівлях немає вікон. Пейзаж дуже гнітючий, позбавлений будь-якого життя.

Росіяни прагнуть захопити якомога більше українських земель з однією метою — перетворити їх на пустелю без життя та надії. Подібна картина всюди, куди приходить Росія.

Гола Пристань — що там відбувається після початку повномасштабної війни

Росіяни захопили містечко в перший тиждень вторгнення. Місцеві жителі намагалися чинити опір – 8 березня вийшли на центральну площу з українськими прапорами, але окупанти почали викрадати людей.

В червні 2023 року після підриву росіянами Каховської ГЕС потоки води накрили населені пункти нижче за течією Дніпра. Гола Пристань опинилася серед найбільш постраждалих – вода затопила значну частину міста.

Яким було місто до окупації

До повномасштабного вторгнення Гола Пристань була відомим курортним містечком на березі річки Конка поблизу Дніпра. Туристи приїжджали сюди за термальними джерелами, лікувальними грязями озера Соляного та спокійним відпочинком серед розкішної природи.

Такою Гола Пристань була до приходу російських окупантів

У місті працювали десятки пансіонатів, баз відпочинку та готелів. Візитівкою Голої Пристані був фестиваль "Кавуновий рай", який щороку проходив у серпні. На свято збиралися туристи з усієї України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти зробили з містом Попасна Луганської області, яку захопили у травні 2022 року. Кадри звідти нагадують знімки з Чорнобиля.