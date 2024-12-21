Як виглядала головна новорічна ялинка у Києві з 2000 по 2010 рік (фото)

Хвилина історії

Головною ялинкою країни прийнято називати ту, яка традиційно встановлюється у Києві. Спочатку святкові дерева ставили на Майдані незалежності, проте після Революції Гідності 2014 року ялинка була раз і назавжди перенесена на Софійську площу.

За цей час головна ялинка країни пройшла справжню еволюцію та неодноразово вражала українців яскравими вогнями, незвичайним дизайном та стильними прикрасами.

"Телеграф" пропонує своїм читачам здійснити подорож у минуле та згадати, як виглядала головна ялинка країни починаючи з 2000-х років. Впевнені, ви будете здивовані.

Ялинка у 2001 році

Для прикраси ялинки цього року організатори обрали жовті та червоні гірлянди.

Дерево виглядало яскраво і барвисто, а різнобарвними іграшки та гірлянди спадали від верхівки вниз.

﻿Ялинка у 2002 році

Головна новорічна ялинка країни 2002 року була обплутана безліччю гірлянд, які створювали святкову атмосферу.

Крім гірлянд на ялинці також були іграшки, але вони просто "губилися" на тлі вогнів, які хаотично, але дуже стильно прикрашали новорічне дерево.

Ялинка у 2003 році

Струнне, високе та дуже гарне деревце на Майдані встановили у 2003 році. Ялинка була прикрашена золотистими гірляндами, які рясно покрили її гілки.

Ялинка у 2004 році

Це новорічне дерево було прикрашене тисячами іграшок та яскравими гірляндами, які хаотично обвивали дерево.

На верхівці була встановлена невелика зірка, а на локації розташовувалися фотозони та проходив ярмарок.

Ялинка у 2005 році

Новий 2005 асоціюється в українців з Помаранчевою революцією.

Проте головна ялинка у центрі Києва загорілася блакитними вогниками, а дерево стильно прикрашали великі золотаві сніжинки.

Ялинка у 2006 році

У 2006 році ялинку прикрасили великими червоними іграшками у формі упакованих подарунків, українськими ляльками та сніжинками.

А святкові гірлянди червоного та фіолетового кольорів легко спадали зі святкового дерева.

Ялинка у 2007 році

Вперше головна ялинка країни набула стилю у 2007 році.

Саме тоді вперше святкове дерево прикрасили різнобарвною ілюмінацією, що складається із геометричних фігур.

Ялинка у 2008 році

У 2008 році організатори свят не блиснули оригінальністю та також прикрасили ромбоподібними орнаментами головну ялинку України.

При цьому білі, фіолетові, червоні та зелені ромби утворювали орнамент. Доповнювали декор великі сніжинки, розміщені симетрично на всій ялинці.

Ялинка у 2009 році

Головна ялинка 2009 року була прикрашена білими сніжинками та гірляндами, які ділили дерево на великі ромби.

Особливими вишукуваннями новорічне дерево не "блищало".

Ялинка у 2010 році

У столиці України новорічна ялинка 2010 року символізувала кризу. При цьому не лише економічна, а й творча, адже святкове дерево було прикрашене іграшками та гірляндами попередніх років.

Джерело: "24 канал"

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки в Україні цього року просто космічні, проте це не зупиняє мешканців столиці, які активно цікавляться вартістю живих ялинок. Цього року у Києві вже почали працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати новорічне дерево на будь-який смак та гаманець.

Усі дерева чіповані і це дозволяє відстежити їхнє походження та вберегти покупців від придбання незаконно зрубаних хвойних.

Раніше "Телеграф" розповідав про те,чи чекати на киянів рейдів ТЦК на Новий рік. В Україні йде загальна мобілізація, і вручення повісток може відбуватися будь-де. Зокрема, сповіщення громадян може відбуватись у громадських місцях, які під час новорічних свят стають локаціями для святкових заходів.