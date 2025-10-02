Дрони вдарили по Славутичу: ЧАЕС у небезпеці? Як місто "тримає удар" без світла та чи є небезпека для України

Росія взялася знеструмлювати Чернігівщину: як регіон переживає блекаут та чи була загроза катастрофи на ЧАЕС

Славутич вже другу добу перебуває під ударами російських безпілотників – в місті відсутня електроенергія, розгорнуті "Пункти незламності". Як повідомили в Міненерго у середу, 1 жовтня, через стрибок напруги стався блекаут на ЧАЕС, що миттєво стало причиною для тривоги та топовою темою обговорень у ЗМІ.

"Телеграф" розповість, що зараз відбувається у Славутичі та наскільки серйозними можуть бути наслідки відключення електроенергії на ЧАЕС.

Сподіваються хоча на б на графік: яка ситуація в Славутичі

Для Славутича це – не перший блекаут. У 2022 році місто було без електроенергії цілий тиждень, тому психологічно мешканці до відключень готові. Це – думка ексспівробітника Чорнобильської атомної електростанції, експерта з радіаційної безпеки та мешканця Славутича Олександра Купного, з яким ми поспілкувалися.

По собі суджу. У мене є запас газу, є газова плита, пальник. Тобто, це – не проблема. Вже знаємо, що на котельні є газові генератори, їх підключили, тобто вода у нас також є. Щоправда, вчора тільки ввечері дали, бо не відразу запалили і не відразу, мабуть, були зрозуміли збитки Олександр Купний

Олександр Купний в Славутичі. Фото: Ukrainer

Самі збитки доволі серйозні – були знищені трансформатори на підстанції "Славутич" 330 кВ – за словами Купного, дим з місця влучань був видний весь вечір. Перспектив швидкого відновлення наразі немає.

"В Чернігівській області тиждень тому також був удар по підстанції в Ніжині. А область підключена до електроенергії з півдня через Ніжин, зі сходу – через Славутич. Тому там ситуація з електроенергією справді критична. Готуємося до життя по графіку", – ділиться Олександр.

Світло у Славутичі наразі відсутнє, проте працюють супермаркети, оскільки мають генератори та запаси палива – розрахуватися можна карткою. Мобільний зв’язок та інтернет працюють краще, ніж у 2022-23 роках.

"У місті блекаут існує та продовжується. Живемо при свічках, маємо і запас їх, і фонариків, і батарейок", – розповідає Олександр Купний. Зарядити телефони можна в магазинах та "Пунктах незламності", отримати готівку також реально.

Мешканці Славутича в "Пункті незламності". Фото: ДСНС Київщини

Але головна проблема полягає у відсутності в місті газових плит, за словами нашого співрозмовника, більшість користується електричними, тому для когось проблемою буде приготування їжі. Саме тому мешканці Славутича сподіваються бодай на погодинний графік подачі світла.

Це – небезпечно. Чи був блекаут на ЧАЕС та які загрози

Слова президента та інформацію від Міністерства енергетики про те, що на ЧАЕС стався блекаут, Олександр Купний заперечує:

"Як такого, блекаута на станції не було. Був скачок напруги внаслідок удару по підстанції, втрати, скажімо, великої кількості споживачів. Ймовірно, спрацювала автоматика, запобіжники, і світло там дійсно пропало", – розповідає він.

В офіційних повідомленнях особливу увагу концентрували на тому, що без електропостачання лишився Новий безпечний конфайнмент – ізоляційна споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком. До тривожних повідомлень, які тоді й були поширені в медіа, Олександр ставиться доволі скептично:

Там інша система, він трохи по-іншому був підключений, ніж сама станція. Тому там і треба було трохи більше часу, щоб відновити світло. А тепер подивимось на загрози, яке несло це знеструмлення? Та загалі ніяких Олександр Купний

Конфайнмент на четвертим блоком ЧАЕС

Експерт з ядерної енергетики Людвіг Литвинський більш серйозно оцінює ризики, які виникли внаслідок знеточення. В коментарі "Телеграфу" він наголосив, що росіяни постійно протягом останніх трьох з половиною років створюють загрози для атомних об’єктів.

Перш за все, втрачено контроль за системами безпеки, за системами моніторингу. Зазвичай моніторинг стану самого об'єкту і зовнішніх датчиків відбувається постійно. Якщо знеструмлення відбувається, то відбувається і знеструмлення системи моніторингу, а це саме по собі небезпечно Людвіг Литвинський

Фізик-ядерник Людвіг Литвинський

Наразі ніяких робіт на об’єкті укриття не ведеться взагалі, там горить лише аварійне світло, оскільки воно там непотрібне. Єдині роботи, які з кінця вересня там проводилися – ліквідація пробоїни, що утворилася внаслідок лютневого удару дроном.

Пошкодження купола ЧАЕС внаслідок атаки дроном у лютому 2025 року

"До вересня затвердили програму латання, і зараз вже вони цим займаються. Вони працюють, так, але вони працюють вдень, коли світлий час доби", – підсумовує Олександр Купний.

Купуємо йод і будуємо бункер? Що відбувається на ЗАЕС

Крім мініблекауту на ЧАЕС, в Україні існує загроза аварії на найбільшій електростанції – Запорізькій, яка з 2022 року перебуває в російській окупації. В Держатомрегулюванні стверджують, що аварійна ситуація утворилася через пошкодження лінії у 750 КВт. Ядерне паливо охолоджується шляхом роботи системи на дизельних станціях.

Блоки Запорізької атомної електростанці\

Людвіг Литвинський пояснює: проблема полягає в тому, що дизельні генератори не можуть забезпечувати безперервно. Якщо відрізаються всі лінії зовнішнього електроживлення, то вичерпується дизельне паливо.

"Запас цього дизпалива не нескінченний. Загалом, він досить великий, регламентно він має щонайменше декілька тижнів працювати", – говорить він. Якщо аварійна ситуація вже ж переросте в аварію, то все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація.

Натуральним чином відбудеться електровідведення за рахунок звичайної конвекції теплоносія. Але якщо це відбуватиметься довго, то може статися будь-що:

Поступовий розігрів активної зони може призвести навіть до її розплавлення. Хоча від часу, коли були остаточні зупинений останні з боків вже пройшло понад три роки, але залишкове тепловиділення все одно відбувається Людвіг Литвинський

Олександр Купний вважає, що ситуація на ЗАЕС не є настільки критичною. Блоки на станції – а їх там шість – стоять у стані холодної зупинки – коли знижена температура та низький тиск в реакторі, тобто ланцюгової реакції там немає.

"За ці роки паливо сильно охололо. І навіть якщо припинити насильницьке прокачування води першого контуру, воно буде охолоджуватися природним шляхом. Тобто, вона буде нагріватися, підійматися, охолоджуватися через корпус знову – як тепла вода циркулює, умовно кажучи, в чайнику", – пояснює експерт.

На його думку, розплавлення, про яке багато пишуть та яким лякають, не відбудеться, оскільки там немає потрібної для того температури. Температура плавлення ядерного палива складає близько 2800 градусів. Оболонка ТВЕЛ – там, де знаходяться таблетки палива, руйнується за температури в 600 градусів та вище.

Ось максимум з того, що може статися – руйнування оболонки ТВЕЛа, що може спричинити локальну радіаційну аварію з виходом або без виходу радіоактивності за межі однією будівлі. Чи з виходом на промисловий майданчик Олександр Купний

При цьому, навіть за цим сценарієм, на його думку, ніхто не постраждає – персонал на станції достатньо кваліфікований, а постраждалі серед цивільних є чимось абсолютно нереалістичним.

Операція "легалізація": як Росія готує МАГАТЕ до офіційного визнання контролю

Олександр стверджує: неможливо зрозуміти, хто саме пошкодив лінію електропостачання, адже Україна стверджує, що це зробила Росія, а Росія говорить: "Нам не дають проводити ремонт, бо Україна продовжує обстріли".

На його думку, з боку Росії все це робиться, аби вчергове продемонструвати та закріпити те, що вже було зроблено з початку повномасштабного вторгнення: РФ може окупувати ядерно небезпечний об’єкт, і нічого їй за це не буде.

"Ну, хіба крім глибокого занепокоєння, що висловлюють МАГАТЕ та ООН. Тепер їм треба продемонструвати, що Росатом може безпечно утримувати цей об’єкт та експлуатувати. Чим може змусити визнати це МАГАТЕ та легалізувати присвоєння цього ядерного об’єкта", – вважає Купний.

Маріано Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ

Лінія електропередач, яку росіяни тягнули по окупованій території, близька до завершення – тобто, відключити її до станції важко не буде. Для цього Росії потрібно запустити один чи два блоки, при цьому відсутність Каховського водосховища на це не вплине – достатньо буде градирні та ставка-охолоджувача.

"На блоці, який будуть запускати, необхідно буде провести повну ревізію всього обладнання – і основного, і допоміжного. До того ж треба буде підвезти запас палива, що для них проблемою не буде. При цьому, не дай бог, Україна завдасть удару – будуть кричати, що Україна – ядерний терорист", – говорить Олександр.

Вже після цього росіяни зможуть спокійно запустити блок ЗАЕС та сказати: "ось бачите, ми можемо нормально, красиво та надійно експлуатувати об’єкт, якщо Україна нам не заважає". Але для цього, вважає експерт, потрібен інформаційний привід, який росіяни і влаштовують:

"Тобто, нібито Україна не дає їм відновити лінію електропередач, а зараз ми підключимо до своєї і все буде добре. І я більш ніж певен, що якщо цей сценарій дійсно існує і він спрацює, то світова спільнота і МАГАТЕ просто погодяться, що Запорізька атомна станція не лише фактично, а й юридично працює на РФ, і ніхто вже абсолютно нічого не зробить. Ну, хіба знову висловлять якусь високу стурбованість", – підсумовує Олександр Купний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у районі опор та ліній електропередач біля Запорізької АЕС не виявлено слідів обстрілів чи інших бойових уражень. Тому, як підкреслюють у Greenpeace Україна, знеструмлення станції слід розцінювати як свідомий акт саботажу з боку РФ.