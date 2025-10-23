Як Путін вкрав цілу атомну електростанцію, а світ просто дивився. Повна історія захоплення ЗАЕС

Протягом усієї війни АЕС залишалася одним із найважливіших важелів тиску Путіна на українців

Запорізька атомна електростанція, яка перебуває у перманентному блекауті, є важливим козирем для Путіна. І доки весь світ побоюється ядерної катастрофи, а ООН та МАГАТЕ не можуть його зупинити, глава Кремля цинічно використовує мирний об’єкт у війні.

Що потрібно знати:

Для Путіна Запорізька АЕС — цінний актив, яким можна торгувати, щоб досягти поступок від Заходу

Ризики для ядерної безпеки на станції залишаються небезпечно високими

Трамп регулярно обговорював станцію з Путіним

Чим усе закінчиться — поки невідомо

Видання Time публікує повну історію того, як Путіну вдалося захопити ЗАЕС. "Телеграф" оприлюднює повний переклад статті.

Володимир Путін виконав свою домашню роботу

Він знав планування атомної електростанції на півдні України, джерело води, що охолоджує її реактори, та високовольтні кабелі, якими йде електроенергія. Він знав, де нещодавно розірвався снаряд, пробивши дірку в даху будівлі, і де почалася пожежа, коли російські війська захопили об’єкт навесні 2022 року. Він також знав, мабуть, краще, ніж будь-хто інший, наскільки небезпечно було перетворювати станцію на поле бою.

"Він все це знав дуже точно", — говорить Рафаель Гроссі, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), органу ООН з контролю за ядерною енергетикою. "Не тільки загалом. Він знав все до технічних деталей". Гроссі кілька разів зустрічався з Путіним, щоб обговорити протистояння на атомній електростанції, яка залишається під контролем російських військ у Запорізькій області. Їхня перша зустріч, що відбулася в палаці під Санкт-Петербургом у жовтні 2022 року, привела Гроссі до висновку, що станція відіграє величезну роль у військовій стратегії Путіна. "Вона стала чимось грандіозним", — каже він мені.

Навіть основні деталі ситуації можуть здатися незграбним сюжетом якогось апокаліптичного трилера. Армія вторгнення захопила найбільшу в Європі атомну електростанцію, взяла в заручники тисячі її співробітників і перетворила територію, де зберігався великий запас ядерного палива, на передову оперативну базу в центрі активної зони бойових дій. Жоден із цих фактів не викликає серйозних сумнівів. Вони підтверджені супутниковими знімками, свідченнями очевидців, ядерними інспекторами ООН, прямими заявами російських офіційних осіб та відеозаписами, зробленими всередині станції.

Для Путіна Запорізька АЕС — цінний актив, яким можна торгувати, щоб досягти поступок від Заходу. В очах українців та багатьох їхніх союзників ситуація виглядає не просто похмурою, а виключно небезпечною. Криза розгортається в тій же країні, яка стала причиною найстрашнішої ядерної катастрофи в історії людства: вибуху четвертого реактора Чорнобильської АЕС 1986 року, розташованого недалеко на північ від Києва. Ця катастрофа стала результатом низки технічних помилок та неякісного проєктування. Нинішня ж криза в Запоріжжі, навпаки, була спровокована Путіним, який віддав наказ про окупацію станції майже чотири роки тому. З того часу жодна з великих держав світу та жодна міжнародна організація не змогли послабити контроль російського лідера над нею.

Гроссі, голова однієї з таких установ, визнає це. Зі свого офісу у Відні, де ми зустрілися для інтерв’ю минулого року, аргентинський дипломат і голова МАГАТЕ намагався зберегти питання про Запорізьку АЕС на порядку денному ООН. Але йому це значною мірою не вдалося. Це питання навряд чи порушувалося на останньому засіданні Генеральної Асамблеї у вересні. Натомість, коли світові лідери зібралися у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, атомна електростанція на півдні України була на межі кризи. Увечері 23 вересня інтенсивні бої у районі Запоріжжя призвели до відключення зовнішнього електропостачання станції. Це було 10-те подібне відключення з того часу, як Росія взяла об’єкт під свій контроль, і воно практично не позначилося на світовому порядку денному. Лише приблизно через тиждень, коли тривалість відключення перевищила попередні, вона почала потрапляти в заголовки газет.

Експерти з ядерної безпеки, включаючи Гроссі та його команду в МАГАТЕ, наполягають на тому, що ризики для ядерної безпеки на станції залишаються небезпечно високими. 2022 року росіяни перевели АЕС у режим так званої "холодної зупинки", і з того часу її реактори не виробляли електроенергію. Однак, під час відключення електроенергії системи охолодження реакторів працювали від аварійних резервних генераторів. У разі виходу цих систем з ладу — або просто через відсутність дизельного палива — АЕС не матиме змоги запобігти перегріву ядерного палива всередині реакторів та його можливому розплавленню.

Адміністрація Трампа, ведучи переговори з Гроссі та обома сторонами війни в Україні, намагалася домовитися про відновлення електропостачання, повідомив TIME високопосадовець. "Росіяни погодилися на це. Українці нещодавно погодилися. Команда Гроссі зараз займається ремонтом", — заявив представник адміністрації в інтерв’ю 17 жовтня. Наступного дня Гроссі підтвердив, що ремонтні роботи ведуться. Хоча вони займуть "якийсь час", додав він, "тепер нарешті з’явилося світло в кінці тунелю".

Але відновлення цих ліній електропередачі не вирішіть ситуацію глухого кута у питанні про майбутнє реакторів. Без угоди про припинення війни вони залишаться на передовій, вразливими для бойових дій, які продовжують вирувати навколо АЕС. Гроссі у своїх недавніх заявах ясно дав це зрозуміти. Аварійне енергопостачання об’єкту залишається його "останньою лінією оборони", — сказав він на сьомий день останнього відключення електроенергії. "Це явно нестійка ситуація з погляду ядерної безпеки".

Стійка чи ні, ситуація стала статус-кво катастрофою, що повільно розвивається, зупинити яку під силу тільки одній людині. Але Путін не виявив готовності послабити контроль над АЕС. А його колеги воліли дозволити цьому питанню назрівати, вдаючи, що боротьба за контроль над АЕС не вважається надзвичайною ситуацією у світі, що оглух від сигналів тривоги.

Росіяни зробили першу спробу захопити Запорізьку АЕС у перші дні вторгнення. Їхні танки та бронетанкові колони рухалися на північ із Криму у бік українського центру, вздовж річки Дніпро. Ядерний об’єкт розташований на закруті цієї річки, оточуючи місто Енергодар, населення якого на той час становило трохи більше 50 000 осіб.

Багатьом із них, включаючи тисячі співробітників станції та членів їхніх сімей, спочатку вдавалося блокувати просування російських військ. Вони перекопали путівці, що ведуть у місто, і збудували імпровізовані барикади, перекривши шосе бетонними плитами і купами старих покришок. "Наша мета полягала в тому, щоб не дати їм увірватися блискавично", — каже Олег Орлов, мер Енергодару, який допомагав організовувати ці зусилля.

Протягом кількох днів це працювало. Окупанти не відкривали вогонь по натовпу беззбройних місцевих жителів, що стояли біля імпровізованих загороджень. Але ввечері 3 березня 2022 року росіяни повернулися із наказом захопити об’єкт силою. Бій із загоном українських військ тривав всю ніч і до наступного ранку. Росіяни обстрілювали атомну станцію з великокаліберних кулеметів і снарядів, внаслідок чого спалахнула одна з її адміністративних будівель. Орлов втік, намагаючись організувати постачання продовольства, медикаментів та, за можливості, евакуацію жителів Енергодару.

Захопивши контроль, російське командування спочатку намагалося підтримувати спокій населення. Їм потрібно було, щоби персонал станції продовжував працювати. Окупанти не знали, як керувати реакторами; більшість російських солдатів ніколи раніше не бачили атомну електростанцію зсередини. Ходячи по центральному посту управління з гвинтівками, вони виглядали як терористи, що увірвалися в кабіну пілотів, не маючи жодного уявлення про пілотування.

Один із їхніх лідерів, полковник Національної гвардії Росії Сергій Довгань, став виконувати обов’язки коменданта околиць міста. Він та його товариші встановили ціну близько 700 доларів за виїзд мирних жителів з Енергодару, і його люди збирали ці хабарі на контрольно-пропускному пункті на виїзді з міста, за словами українських слідчих та місцевих жителів, які стали свідками цієї практики. У той же час Довгань намагався контролювати найбільш кричущі зловживання, здійснювані його солдатами, побоюючись, що вони можуть послабити його контроль над містянами. В одній з телефонних розмов, перехоплених українськими спецслужбами та переданих журналу TIME, Довгань обговорює інциденти, під час яких його війська брали участь у "мородерстві" та "тероризуванні" мирних жителів. "Я цим займатимуся", — каже Довгань, згідно зі стенограмою розмови. "Зберігайте тишу".

Ситуація змінилася приблизно за два тижні після окупації Енергодару, коли агенти ФСБ, головної російської розвідки, почали зміцнювати контроль над містом. Застосування насильства та тортур стало систематичним, за словами українських слідчих та жертв цих зловживань. Серед цих жертв був Іван Самойдюк, заступник мера Енергодару. У середині березня 2022 року російські окупаційні сили дозволили йому залишити місто на пару днів, щоб забрати вантажівку з продуктами і медикаментами в сусідньому місті, яке залишилося під контролем України. Його дружині та дітям не дозволили поїхати разом з ним, щоб він не намагався тікати.

Після повернення заступник мера роздав гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. За словами Самойдюка, він їхав додому, коли група російських військових зупинила його, засунула в машину і одягла мішок на голову. Він розповідає, що провів наступні 323 дні під вартою, спочатку в одиночному ізоляторі в окупованому Мелітополі, а потім у брудному гаражі, що переобладнаний у тимчасову в’язницю неподалік. В інтерв’ю після звільнення він розповів мені, що його тримали без зв’язку із зовнішнім світом, систематично били, позбавляли їжі та сну.

"Спати було неможливо", — розповідає він про першу в’язницю, де його тримали 135 днів. "Щойно починав засинати, із сусідньої камери знову лунали звуки тортур". (Самойдюк відмовився обговорювати тортури, які, за його словами, застосовувалися до нього, заявивши, що "не хотів знову переживати" те, що з ним зробили.)

За словами Самойдюка, метою людей, які захопили його, було зробити його колабораціоністом, щоб він міг повернутися в Енергодар і переконати мешканців прийняти російську окупацію. Росіяни особливо прагнули залучити до співробітництва інженерів-атомників та інших співробітників АЕС. Вони намагалися переконати російських учених-атомників приїхати працювати в зону бойових дій, але мало хто добровільно погодився. Тому українські інженери АЕС були змушені продовжувати працювати як заручники. За словами слідчих та очевидців цих подій, росіяни наказали їм відмовитися від українського громадянства та прийняти російські паспорти.

"Росатом", російська державна атомна корпорація, взяла на себе керування станцією навесні 2022 року. (Компанія відхилила численні запити на інтерв’ю.) Її реактори було зупинено, що призвело до припинення вироблення електроенергії та зниження ризику катастрофічного розплавлення. Однак інженерам, як і раніше, необхідно охолоджувати ядерне паливо всередині цих реакторів, постійно прокачуючи його водою. Перегрів паливних стрижнів може призвести до вибуху, що потенційно може призвести до викиду радіації, яка може поширюватися з вітром у будь-якому напрямку. Будь-яка загроза цим системам охолодження, сказав мені Гроссі, "ставить під загрозу безпеку станції. Це суттєво ускладнює функціонування багатьох аспектів безпеки станції".

Для українського керівництва в Києві окупація електростанції стала винятковим моментом жаху та безпорадності на рік, який був сповнений і того, й іншого. У ніч її початку помічники президента Володимира Зеленського допізна не спали у своєму командному центрі – укріпленому бункері, розташованому глибоко під президентським комплексом у Києві. Новини з електростанції дійшли до них рано-вранці, коли двоє помічників Зеленського сиділи в конференц-залі бункера, пили віскі з колою і стежили за новинами.

Один із них, Кирило Тимошенко, помітив сигнали лиха з електростанції. Тимошенко відкрив на своєму комп’ютері відеозапис із камер відеоспостереження станції. Там було видно російський наступ у режимі реального часу. "Вони просто обстрілювали її своїми танками", — сказав мені пізніше Тимошенко. На екрані білими смугами відображалися кулеметні черги, і він чув, як керівництво об’єкту через гучномовець передало повідомлення нападникам: "Негайно припиніть стріляти! Ви загрожуєте безпеці всього світу!"

На той час на АЕС перебував невеликий загін бійців Національної гвардії України. Тимошенко зв’язався з їхнім командиром та побіг шукати начальство у бункері. "Я ходив коридорами, шукав людей, і натрапив на президента", — розповідає Тимошенко. Він згадує, як сказав Зеленському: "По АЕС стріляють танки. Іде бій".

Президент не міг перекинути підкріплення. Українські військові частини були задіяні на інших ділянках лінії фронту, яка на той час простягалася майже на тисячу миль на півночі, сході та півдні України. Зеленський бачив лише один спосіб вплинути на ситуацію. Ще до світанку в Києві він підготував заяву, сів за комп’ютер у бункері і зачитав його вголос: "Європейці, будь ласка, прокиньтеся! Вперше в нашій історії, в історії людства, терористична держава вдалася до ядерного тероризму".

Новини про атаку розлетілися по всьому світу, і протестувальники засудили її у кількох європейських містах. З бункера Зеленський звернувся до кількох учасників відеозв’язком, зокрема до демонстрації у Відні, де базується ядерний наглядовий орган ООН. Незабаром Гроссі опублікував власну заяву. За його словами, російська атака створила "безпрецедентну небезпеку" ядерної катастрофи.

Проте МАГАТЕ, чия звичайна робота пов’язана з інспекціями ядерних об’єктів по всьому світу, не мала плану дій на випадок такого сценарію. Його експерти посилено готувалися до різних катастроф, таких як аномальні погодні явища, теракти чи випадкове падіння літака на реактор. Але вони й уявити не могли, що атомна електростанція опиниться на передовій війни. "Щодо повного плану, то ні, це ніколи не було передбачено", — сказав мені Гроссі. "У ті перші години, — додав він, — ми побоювалися аварії. Ми побоювалися битви за станцію".

Найзапекліші бої за контроль над станцією розгорнулися того літа приблизно через пів року після початку російської окупації, коли українські війська спробували повернути її собі. Під покровом ночі флотилія човнів, деякі з яких були захоплені у місцевих рибалок, спробувала перетнути Дніпро і висадитися на набережній біля станції, розповіли троє українських офіцерів, які брали участь у плануванні та проведенні операції.

Один із офіцерів, спецназівець, який розповів про операцію на умовах анонімності, згадує, як лежав у непроглядній темряві річкової баржі разом із десятками своїх товаришів, всі озброєні до зубів і спостерігали один за одним через прилади нічного бачення. Очікування тривало кілька годин, каже він, але човен так і не переправився. Перші хвилі українського наступу не змогли закріпитись на протилежному березі річки. "Зрештою, ми отримали наказ відступати", — каже офіцер. "Місія провалилася".

По чистому випадку Гроссі та кілька його колег з МАГАТЕ прибули в Україну якраз у той час, коли ця місія була в самому розпалі. Зійшовши з поїзда на центральному вокзалі Києва, команда попрямувала до президентської резиденції, щоб зустрітися із Зеленським, сподіваючись отримати його благословення на поїздку на АЕС. Президент чинив опір цій ідеї. Він побоювався, що візит представника ООН може бути сприйнятий як легітимація російської окупації, за словами високопосадовця, який брав участь у зустрічі. Зеленський також хотів, щоб ООН, а не посередник чи нейтральний спостерігач, зажадала від Росії виведення військ з АЕС.

Раваель Гроссі

Гроссі заперечив. Він заявив Зеленському, що МАГАТЕ не має повноважень пред’являти такі вимоги. Агентство підпорядковується Раді Безпеки ООН, де Росія має право вето на ключові рішення. Гроссі не міг створювати враження, що він приймає чийсь бік у цій війні. "Нам треба було бути об’єктивними", — каже він. Коли Зеленський наполіг, Гроссі пояснив, що агентство займається питаннями ядерної безпеки, а не вирішенням конфліктів. Його основним завданням мала стати перевірка пошкоджень станції та оцінка небезпеки ядерної аварії. Він також сподівався створити постійну групу спостерігачів ООН, які залишаться на об’єкті та стежитимуть за ним. Це було б неможливим без схвалення як російських, так і українських сил.

Після кількох годин переговорів Зеленський поступився, дозволивши групі МАГАТЕ продовжити шлях. Після прибуття до Запоріжжя охорона Гроссі вирушила вперед, щоб розвідати шлях до атомної станції. Він вів прямо через нейтральну смугу між українськими та російськими позиціями. "Це була навіть не ґрунтова дорога", — згадує Гроссі. Його охоронці повернулися та повідомили, що колона не зможе проїхати. У цьому районі розгорілися запеклі бої, в небі виднілися артилерійські обстріли та бойові безпілотники. "Була військова операція, — каже Гроссі, — спроба штурму станції за допомогою десантних військ, що переправляються через річку".

Після більш ніж доби очікування Гроссі та його команда зуміли дістатися російського блокпоста, де їх з привітністю зустріла група офіцерів. Вони забезпечили військовий ескорт до станції, в якому строєм рухалися російські гелікоптери та бойові машини. "Це було дуже вражаюче видовище", — згадує Гроссі. "Дуже драматичне".

Під наглядом російських військових співробітники ООН оглянули станцію та зустрілися з деякими українськими співробітниками. Майже 5000 співробітників, від працівників їдальні до фізиків-атомників, залишилися на своїх постах, забезпечуючи безпечну роботу станції. Багато хто все ще був у формі української державної атомної компанії "Енергоатом". "Вони говорили, що це український об’єкт, – згадує Гроссі, – і він працює під наглядом українського регулюючого органу".

У перші тижні окупації росіяни терпіли таку непокору і дозволили Гроссі організувати на станції місію моніторингу, в якій інспектори МАГАТЕ змінювали один одного кожні кілька місяців. Однак їм не дозволили відвідати усі частини об’єкта. Наприклад, пульт керування залишався закритим для доступу.

Перша місія інспекторів ООН передвіщала початок тупикової ситуації, яка триває вже понад три роки. Залишається незрозумілим, чи має намір Путін перезапустити реактори і використовувати електроенергію для постачання окупованих Росією територій України, чи він має намір обміняти об’єкт на нові українські території чи інші поступки. Постійні бої за прилеглу до Запоріжжя територію періодично призводили до відключення електропостачання самої станції. Кожен із цих перебоїв приводив до заяв із занепокоєнням з боку МАГАТЕ та закликів до допомоги з боку української влади. Проте зупинити протистояння так і не вдалось.

Після чергового відключення електроенергії наприкінці вересня українська влада звинуватила Росію у навмисному відключенні станції від української енергосистеми з можливою метою підключити її до високовольтних ліній, які належать Росії. "Москва намагається обдурити МАГАТЕ і всю технічну та дипломатичну спільноту, вдаючи, що проблема викликана кимось іншим, а не нею", — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Протягом усієї війни АЕС залишалася одним із найважливіших важелів тиску Путіна на українців у спробах домогтися припинення вогню. Згідно з офіційними протоколами цих переговорів, з моменту вступу на посаду в січні президент Дональд Трамп кілька разів обговорював з Путіним атомну електростанцію, як телефоном, так і особисто. Після однієї з таких розмов у березні Трамп припустив, що США могли б взяти управління АЕС на себе. За словами Трампа, США "можли б надати велику допомогу в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві".

Держсекретар Марко Рубіо пізніше уточнив, що ця ідея також обговорювалася із президентом Зеленським. "Американське володіння цими станціями стане найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури", — заявив Рубіо у своїй заяві в березні. Наступного місяця Стів Віткофф, спецпредставник Трампа на переговорах із Кремлем, обговорив цю ідею з Путіним і включив її до пропонованих "рамок" мирного врегулювання в Україні. Пропозиція, яку Віткофф показав європейським дипломатам, передбачала, що Україна поверне собі хоча б частину формального права власності на об’єкт, але при цьому він функціонуватиме "під контролем та управлінням США", згідно з копією пропозиції, опублікованої агентством Reuters. Електроенергія, вироблена на станції, як говорилося в ньому, "розподілятиметься між обома сторонами". Проте українці відкинули будь-який план, згідно з яким об’єкт хоча б частково залишиться в руках Росії. Високопоставлений представник адміністрації Трампа заявив журналу TIME 17 жовтня, що в рамках будь-якої майбутньої мирної угоди Зеленському, можливо, доведеться погодитися на "відносини з розділу кількості енергії", що виробляється електростанцією. Це залишається центральним елементом мирного процесу, що проводиться Білим домом.

Однак, за словами інспекторів ООН та інших свідків, у міру того, як ці переговори просувалися вперед з перервами, російські війська продовжували використовувати територію станції як військову фортецю. Вони всіяли периметр мінами, розмістили запаси зброї та розмістили всередині війська. На відео, опублікованому в інтернеті одним із російських окупантів, видно ряди військової техніки, припаркованої в машинному залі. Для Путіна та його генералів АЕС служила плацдармом для подальшого просування на південь України.

Ці зусилля здебільшого провалилися. На північ від Дніпра Запорізька область залишається під контролем України. Проте міста, розташовані найближче до АЕС, зазнають безперервних бомбардувань російської артилерії, ракет та бойових безпілотників. Багато ударів, мабуть, завдаються з території навколо АЕС. "Вони використовують нас як мішені", — каже Євген Євтушенко, колишній мер Нікополя, розташованого прямо через річку від АЕС.

Коли я відвідував Євтушенка минулого року, він узяв мене на дах мерії, щоб подивитися на АЕС вдаллині, на її градирні на горизонті за кілька кілометрів. Вулиці внизу виглядали безлюдними. Майже всі жителі Нікополя залишили свої будинки, оскільки постійна загроза атак з повітря робила їм небезпечним виходити з дому. Російські безпілотники почали атакувати мирних жителів, розповів Євтушенко. Того тижня один із них влетів у гараж жінки, коли вона паркувала там машину. Вибух убив її.

Навіть якщо українські військові не мали шансів звільнити станцію силою, Євтушенко сподівався, що спостерігачі ООН, які перебували там, зможуть хоча б чинити тиск на росіян і змусити їх припинити обстріл його міста. Підійшовши до шафи у своєму кабінеті, він витягнув уламок розміром з волоський горіх. Він пролетів через вікно і застряг у стелі після удару російської ракети. Євтушенко попросив мене передати його Гроссі.

Наступного тижня, коли я відвідав штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні, цей сувенір здався директору агентства особистим докором. Катаючи його в руці, Гроссі подякував мені за передачу і попросив передати повідомлення у відповідь. МАГАТЕ не може припинити окупацію атомної станції. Воно також не може змусити росіян припинити використання об’єкта як плацдарма для своїх атак. Але це не применшує цінності місії спостерігачів ООН, сказав мені Гроссі.

"Якщо ви з Нікополя, ви не хочете, щоб на іншому березі річки сталася ядерна аварія", — сказав він. МАГАТЕ та його співробітники прагнуть запобігти подібній катастрофі та ризикують своїм життям, щоб запобігти їй. "Я вважаю це дуже важливим, і ми продовжимо", — сказав Гроссі. Дивлячись на уламок у руці, він додав: "Ця історія пишеться день за днем. Ми поки не знаємо, чим все закінчиться".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити з ядерною загрозою на ЗАЕС і які є шляхи вирішення кризи.