Ядерна катастрофа реальна? Чи повторить ЗАЕС долю "Фукусіми"

Окупанти отримають свою "користь" від ситуації на АЕС

Тривала відсутність електропостачання на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) викликає чимале занепокоєння у суспільстві. Адже цю ситуацію порівнюють з "Фукусімою". Та виникає питання: чи дійсно над Україною нависла загроза ядерної катастрофи.

Що треба знати:

На ЗАЕС відсутнє зовнішнє електропостачання з 23 вересня

Між ЗАЕС та "Фукусімою" є суттєва відмінність

Україна стикнеться з викликом, коли поверне Запорізьку АЕС під контроль

Як зазначив ексначальник зміни блоку ЗАЕС та експерт з питань атомної енергетики Михайло Шустер, передає РБК-Україна, порівняння ситуації на ЗАЕС та на "Фукусімі" не дуже коректне. Адже, окрім технічних особливостей, є суттєва відмінність між станціями. На момент аварії "Фукусіма працювала та виробляла електроенергію, а ЗАЕС з 2022 року не генерує.

Шустер нагадав, що на АЕС "Фукусіма" у Японії у 2011 році сталась аварія. Спочатку по станції "вдарив" землетрус, а потім цунамі. Вода від нього затопила дизель-генератори, в результаті станція втратила зовнішнє електроживлення. Далі припинилось відведення тепла від реактора, ядерне паливо розплавилося.

Внаслідок цього під час реакції пару та цирконію (металу з якого зроблена оболонка ядерного палива), утворився водень. Саме цей газ накопичився у приміщенні енергоблоків і вибухнув. Активна зона реакторів розплавилася, але корпуси реакторів не постраждали.

ЗАЕС

І на цьому етапі слід розуміти відмінність ситуацій на станціях — ЗАЕС вже більше 4 років не генерує електроенергію.

"Сценарій "Фукусіми" – неможливий. Енергоблоки на "Фукусімі" були на певному рівні потужності, а всі блоки ЗАЕС знаходяться в стані "холодного зупину", — коментує ексглава Держатомрегулювання.

Максимум, чим загрожує ЗАЕС відсутність зовнішнього електропостачання — це утворення локальної аварії, зокрема плавлення активної зони ректора. Це не матиме критичні наслідки для України, але коли ЗАЕС буде підпорядковуватись Києву повернути її у робочий стан буде дуже важко.

Шустер додає, що аварія на "Фукусімі" навчила світ. Тому ЗАЕС свого часу були впроваджені так звані постфукусімські заходи з підвищення безпеки атомних енергоблоків. Навіть експерт з питань атомної енергетики каже, що йому важко уявити, що має статись на ЗАЕС, аби зупинились всі дизель-генератори та мобільні насосні установки. Але, якщо це все ж станеться, пошкодження ядерного палива в реакторах майже неможливе.

"Розмови про те, що "Фукусіма" можлива – це зброя, яку ворог використовує для нагнітання страху", — вважає експерт.

Росіяни роблять це для того, аби подати підключення ЗАЕС до російської енергосистеми не як військовий трофей, а як "спасіння людства" від ядерної катастрофи.

