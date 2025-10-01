Росіяни залишили без світла частину Київщини та Чернігівщини: що відомо про обстріл та наслідки

Енергетики не виключають тривалі відключення світла

У вівторок, 1 жовтня, росіяни завдали удару по енергооб'єкту в сусідній області. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, зазначивши, що є пошкодження.

Що потрібно знати

Росіяни вдарили по енергооб’єкту у Славутичі, через що без електрики залишилися кілька громад Чернігівщини

У Славутичі розгортають пункти незламності

"Чернігівоблнерго" попереджає про вкрай складну ситуацію

Посадовець зазначив, що саме через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання, але наголосив, що відповідні служби вже працюють над відновленням.

Від Славутича до Чернігова трохи більше 30 км

Своєю чергою міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив, що влучання зафіксовано по підстанції 330.

Дим від вибуху у Славутичі

Посадовець зазначив, що у місті будуть розгорнуто пункти незламності, де громадяни зможуть зігрітися, підзарядити телефони та приготувати їжу.

Де ще зникло світло

Загалом, як інформує "Суспільне", електроенергія зникла у Чернігові, а також у Семенівській, Корюківській, Новгород-Сіверській та Ріпкинській громадах.

У зв’язку з відключенням світла КП "Чернігівводоканал" інформує, що у місті можливі проблеми з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.

Просимо мешканців верхніх поверхів: за можливості набирати воду з кранів на перших поверхах будинків, у разі несправності кранів на перших поверхах — звертатися до ЖЕКів для їх відновлення, — повідомляють у пресслужбі водоканалу.

Окрім того, враховуючи складну ситуацію в місті та в Україні в цілому, комунальники порадили громадянам тримати вдома запас питної води.

В Управлінні транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради повідомили, що в обласному центрі, у звʼязку відсутністю електроенергії, не працюватимуть усі тролейбусні маршрути, окрім № 11, по якому їздитимуть автобуси.

В АТ "Чернігівобленерго" наголосили, що ЗС РФ здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є серйозні пошкодження, з якими й пов'язані відключення світла.

"Мова не іде про превентивні міри", — підкреслили енергетики.

У обленерго зазначили, що співробітники компанії роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання, однак, як наголосили там, ситуація складна.

Будьте готовими до тривалих відключень!, — попередили в "Чернігівобленерго".

Енергетики зауважили, що спочатку заживлюватимуться важливі об'єкти соціальної сфери, закликавши громадян набратися терпіння та не піддаватися на провокації ворога.

Пізніше Славутицька міська рада повідомила, що воду у населеному пункті невдовзі мають включити, але подаватиметься вона, орієнтовно, лише до 21:00.

"Прохання перші пів години намагатися масово не набирати воду. Дайте, будь ласка, підняти тиск у мережі", — йдеться у повідомленні СМР.

У Міненерго повідомили, що внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються мешканці Київської та Чернігівської областей. На місці пошкоджень працюють ремонтні бригади, які. як зазначається, роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

Нагадаємо, в Чернігові виявили листівки у вигляді купюр номіналом в 100 грн, на яких росіяни шукали зрадників, які погодяться повідомляти їм координати позицій Сил оборони.