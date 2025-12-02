Там рвали зуби і робили ампутації? На Харківщині є село з назвою професії, від якої холоне кров

Як не дивно, ці "експерти" займалися роботою, важливою для людей

Цилюрики — невелике мальовниче село в Богодухівському районі Харківської області, що розкинулося на лівому березі річки Уди. Хоча сьогодні це тихий сільський населений пункт, його незвична, дещо кумедна на слух назва має глибоке історичне коріння, пов'язане з давньою професією.

"Телеграф" розповідає, що назва села походить від прізвища його засновника або перших поселенців — Цилюрик. Це типове українське прізвище, яке, своєю чергою, має професійне походження.

Корінь назви сягає слова "цирульник". Це давня назва професії, яка була дуже поширеною в Україні століття тому. Цирульники були не просто перукарями; у ті часи вони часто виконували роль місцевих лікарів, проводили дрібні хірургічні операції, пускали кров, рвали зуби, робили перев'язки та навіть ампутації.

Отже, назва села Цилюрики буквально означає "місце, де живуть люди з прізвищем Цилюрик" або ж "поселення родини цирульника".

Село, по якому протікає безіменна річечка, було засноване як хутір у середині XVIII століття, приблизно в 1750 році. Історія Цилюриків тісно переплітається з історією Слобожанщини та сусідніх великих сіл, таких як Уди та Золочів.

Сьогодні Цилюрики входять до складу Золочівської селищної громади Харківщини. Це переважно аграрний регіон. Попри невелику кількість мешканців (wikipedia пише 45 осіб), село продовжує жити своїм розміреним сільським життям, зберігаючи свою унікальну назву, яка завжди викликає посмішку та зацікавлення в мандрівників.

