Вона є на кожній кухні. Що відомо про серце виробництва найвідомішої олії в Україні, яке атакувала РФ

Окупанти поцілили в американський завод, продукція якого стала рідною для українців

Росія знову вдарила по Дніпру. Цього разу під атакою опинився завод, який добре знає кожна українська родина. Саме тут десятиліттями виробляли олію, що стояла на кухнях мільйонів людей.

Йдеться про підприємство, яке належить американській компанії з глобальним ім’ям. Завод розташований майже в центрі міста, і наслідки удару бачили тисячі мешканців на власні очі. Що це за об’єкт, яку роль він відіграє для Дніпра, України та світу, розповідає "Телеграф".

Його знає вся країна: атакувала Росія у Дніпрі

Олія "Олейна" виробляється у Дніпрі

Під час атаки Росії було уражено Дніпровський олійноекстракційний завод, відомий споживачам за брендом "Олейна". Підприємство розташоване у Центральному районі Дніпра, майже в серці міста, на вулиці Князя Ярослава Мудрого. Завод належить компанії Bunge зі Сент-Луїса, штат Міссурі, США.

Про це публічно заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Мова йде про суто цивільне виробництво, яке не має жодного військового призначення, наголосив мер.

Як виглядав завод "Олейна" у Дніпрі до атаки

"Росіяни атакують Дніпро практично цілий день, було чутно багато вибухів у різних мікрорайонах міста, видно задимлення", — розповідає кореспондент "Телеграфу" з Дніпра.

Внаслідок удару дронів на дороги міста вилилося близько 300 тонн олії, через що рух на Набережній став неможливим на кілька діб.

Тисячі тонн олії вилились на дороги Дніпра

"Олейна" з історією у 80 років: як з’явився завод у центрі Дніпра

Річковий порт у Дніпрі у 50-ті роки. Фото - фейсбук-спільнота Історія в фотографіях. Єкатеринослав-Дніпропетровськ

Історія цього підприємства почалася задовго до незалежності України. У 1930-х роках біля річкового порту в Дніпрі працювала невелика олійна артіль, яка переробляла соняшник для місцевих потреб.

Дніпро, 1950 рік. Територія речпорту до будівництва набережної, вид на масложиркомбінат (справа).Hans Kalinin, фейсбук.

Після Другої світової війни, у 1946 році, на її базі було збудовано повноцінний промисловий комбінат. З роками завод розширювався, збільшував потужності та переходив на нові технології. У 1960-х тут запровадили екстракційний спосіб виробництва олії, що дозволило переробляти сотні тонн насіння щодоби.

Так виглядала територія масложиркомбінату у 1950 році.Hans Kalinin, фейсбук.

У різні роки підприємство змінювало назву, але залишалося одним із ключових виробників олії в Україні. З 2002 року завод увійшов до складу міжнародної компанії Bunge і став частиною глобального аграрного бізнесу.

Сьогодні Дніпровський олійноекстракційний завод має повний виробничий цикл: від переробки соняшника до рафінації та бутилювання готової продукції. Його потужність дозволяє переробляти до 1200 тонн насіння на добу.

Американська компанія з глобальним впливом: що таке Bunge

Компанія Bunge є одним із найбільших агропромислових гравців у світі. Вона входить до так званої "великої четвірки" компаній, які контролюють значну частину світового ринку сільськогосподарської продукції.

Хоча компанію було засновано ще у XIX столітті в Європі, сьогодні її глобальна штаб-квартира розташована у передмісті Сент-Луїса, штат Міссурі.

Завод ТМ "Олейна" , Дніпро

Bunge спеціалізується на переробці олійних культур, виробництві рослинних олій та харчових інгредієнтів. Компанія постачає продукцію для великих міжнародних мереж харчування та має потужну логістичну інфраструктуру.

Для України Bunge є одним із найбільших іноземних інвесторів в аграрному секторі. Окрім заводу у Дніпрі, компанії належать інші важливі об’єкти, зокрема зернові термінали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про інший американський завод, який також знищила армія РФ в Україні. Він виготовляв електроніку для світових брендів.