Вона є на кожній кухні. Що відомо про серце виробництва найвідомішої олії в Україні, яке атакувала РФ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Окупанти поцілили в американський завод, продукція якого стала рідною для українців
Росія знову вдарила по Дніпру. Цього разу під атакою опинився завод, який добре знає кожна українська родина. Саме тут десятиліттями виробляли олію, що стояла на кухнях мільйонів людей.
Йдеться про підприємство, яке належить американській компанії з глобальним ім’ям. Завод розташований майже в центрі міста, і наслідки удару бачили тисячі мешканців на власні очі. Що це за об’єкт, яку роль він відіграє для Дніпра, України та світу, розповідає "Телеграф".
Його знає вся країна: атакувала Росія у Дніпрі
Під час атаки Росії було уражено Дніпровський олійноекстракційний завод, відомий споживачам за брендом "Олейна". Підприємство розташоване у Центральному районі Дніпра, майже в серці міста, на вулиці Князя Ярослава Мудрого. Завод належить компанії Bunge зі Сент-Луїса, штат Міссурі, США.
Про це публічно заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Мова йде про суто цивільне виробництво, яке не має жодного військового призначення, наголосив мер.
"Росіяни атакують Дніпро практично цілий день, було чутно багато вибухів у різних мікрорайонах міста, видно задимлення", — розповідає кореспондент "Телеграфу" з Дніпра.
Внаслідок удару дронів на дороги міста вилилося близько 300 тонн олії, через що рух на Набережній став неможливим на кілька діб.
"Олейна" з історією у 80 років: як з’явився завод у центрі Дніпра
Історія цього підприємства почалася задовго до незалежності України. У 1930-х роках біля річкового порту в Дніпрі працювала невелика олійна артіль, яка переробляла соняшник для місцевих потреб.
Після Другої світової війни, у 1946 році, на її базі було збудовано повноцінний промисловий комбінат. З роками завод розширювався, збільшував потужності та переходив на нові технології. У 1960-х тут запровадили екстракційний спосіб виробництва олії, що дозволило переробляти сотні тонн насіння щодоби.
У різні роки підприємство змінювало назву, але залишалося одним із ключових виробників олії в Україні. З 2002 року завод увійшов до складу міжнародної компанії Bunge і став частиною глобального аграрного бізнесу.
Сьогодні Дніпровський олійноекстракційний завод має повний виробничий цикл: від переробки соняшника до рафінації та бутилювання готової продукції. Його потужність дозволяє переробляти до 1200 тонн насіння на добу.
Американська компанія з глобальним впливом: що таке Bunge
Компанія Bunge є одним із найбільших агропромислових гравців у світі. Вона входить до так званої "великої четвірки" компаній, які контролюють значну частину світового ринку сільськогосподарської продукції.
Хоча компанію було засновано ще у XIX столітті в Європі, сьогодні її глобальна штаб-квартира розташована у передмісті Сент-Луїса, штат Міссурі.
Bunge спеціалізується на переробці олійних культур, виробництві рослинних олій та харчових інгредієнтів. Компанія постачає продукцію для великих міжнародних мереж харчування та має потужну логістичну інфраструктуру.
Для України Bunge є одним із найбільших іноземних інвесторів в аграрному секторі. Окрім заводу у Дніпрі, компанії належать інші важливі об’єкти, зокрема зернові термінали.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про інший американський завод, який також знищила армія РФ в Україні. Він виготовляв електроніку для світових брендів.