Укр

Оно есть на каждой кухне. Что известно о сердце производства известнейшего масла в Украине, которое атаковало РФ

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Завод "Олейна" в Днепре Новость обновлена 05 января 2026, 17:49
Завод "Олейна" в Днепре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оккупанты попали в американский завод, продукция которого стала родной для украинцев

Россия снова ударила по Днепру. В этот раз под атакой оказался завод, который хорошо знает каждая украинская семья. Именно здесь десятилетиями производили масло, которое имеется на кухнях миллионов людей.

Речь идет о предприятии, принадлежащем американской компании с глобальным именем. Завод расположен почти в центре города, и последствия удара видели тысячи жителей своими глазами. Что это за объект, какую роль играет для Днепра, Украины и мира, рассказывает "Телеграф".

Его знает вся страна: что именно атаковала Россия в Днепре

Масло Олейное
Масло "Олейна" производится в Днепре.

Во время атаки России был поражен Днепровский маслоэкстракционный завод, известный потребителям по бренду "Олейна". Предприятие находится в Центральном районе Днепра, почти в сердце города, на улице Князя Ярослава Мудрого. Завод принадлежит компании Bunge из Сент-Луиса, штат Миссури, США.

Об этом публично заявил городской глава Днепра Борис Филатов. Речь идет о сугубо гражданском производстве, не имеющем никакого военного назначения, подчеркнул мэр.

завод в Днепре
Как выглядел завод "Олейна" в Днепре до атаки

"Россияне атакуют Днепр практически целый день, было слышно много взрывов в разных микрорайонах города, видно задымление", — рассказывает корреспондент "Телеграфа" из Днепра.

В результате удара дронов на дороги города вылилось около 300 тонн масла, из-за чего движение на Набережной стало невозможным на несколько суток.

масло на дорогах Днепра
Тысячи тонн масла вылились на дороги Днепра

"Олейна" с историей в 80 лет: как появился завод в центре Днепра

речной порт в Днепре
Речной порт в Днепре в 50-х годах. Фото — фейсбук-сообщество История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

История этого предприятия началась задолго до независимости Украины. В 1930-х годах возле речного порта в Днепре работала небольшая маслобойная артель, которая перерабатывала подсолнух для местных нужд.

масложиркомбинат
Днепр, 1950 год. Территория речпорта до строительства набережной, вид на масложиркомбинат (справа). Hans Kalinin, фейсбук.

После второй мировой войны, в 1946 году, на ее базе был построен полноценный промышленный комбинат. С годами завод расширялся, увеличивал мощности и переходил на новые технологии. В 1960-х здесь был введен экстракционный способ производства масла, что позволило перерабатывать сотни тонн семян ежесуточно.

масложиркомбинат Днепр
Так выглядела территория масложиркомбината в 1950 году. Hans Kalinin, фейсбук.

В разные годы предприятие меняло название, но оставалось одним из ключевых производителей масла в Украине. С 2002 года завод вошел в состав международной компании Bunge и стал частью глобального аграрного бизнеса.

Сегодня Днепровский маслоэкстракционный завод имеет полный производственный цикл: от переработки подсолнечника до рафинации и бутылирования готовой продукции. Его мощность позволяет перерабатывать до 1200 тонн семян в день.

Американская компания с глобальным влиянием: что такое Bunge

Компания Bunge является одним из самых крупных агропромышленных игроков в мире. Она входит в так называемую "большую четверку" компаний, контролирующих значительную часть мирового рынка сельскохозяйственной продукции.

Хотя компания была основана еще в XIX веке в Европе, сегодня ее глобальная штаб-квартира расположена в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури.

Днепр
Завод ТМ "Олейна", Днепр

Bunge специализируется на переработке масличных культур, производстве растительных масел и пищевых ингредиентов. Компания поставляет продукцию для крупных международных сетей питания и имеет мощную логистическую инфраструктуру.

Для Украины Bunge является одним из самых крупных иностранных инвесторов в аграрном секторе. Кроме завода в Днепре, компании принадлежат другие важные объекты, в том числе зерновые терминалы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о другом американском заводе, который также уничтожила армия РФ в Украине. Он производил электронику для мировых брендов.

Теги:
#Днепр #Завод #Атака