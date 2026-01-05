Оно есть на каждой кухне. Что известно о сердце производства известнейшего масла в Украине, которое атаковало РФ
-
-
Оккупанты попали в американский завод, продукция которого стала родной для украинцев
Россия снова ударила по Днепру. В этот раз под атакой оказался завод, который хорошо знает каждая украинская семья. Именно здесь десятилетиями производили масло, которое имеется на кухнях миллионов людей.
Речь идет о предприятии, принадлежащем американской компании с глобальным именем. Завод расположен почти в центре города, и последствия удара видели тысячи жителей своими глазами. Что это за объект, какую роль играет для Днепра, Украины и мира, рассказывает "Телеграф".
Его знает вся страна: что именно атаковала Россия в Днепре
Во время атаки России был поражен Днепровский маслоэкстракционный завод, известный потребителям по бренду "Олейна". Предприятие находится в Центральном районе Днепра, почти в сердце города, на улице Князя Ярослава Мудрого. Завод принадлежит компании Bunge из Сент-Луиса, штат Миссури, США.
Об этом публично заявил городской глава Днепра Борис Филатов. Речь идет о сугубо гражданском производстве, не имеющем никакого военного назначения, подчеркнул мэр.
"Россияне атакуют Днепр практически целый день, было слышно много взрывов в разных микрорайонах города, видно задымление", — рассказывает корреспондент "Телеграфа" из Днепра.
В результате удара дронов на дороги города вылилось около 300 тонн масла, из-за чего движение на Набережной стало невозможным на несколько суток.
"Олейна" с историей в 80 лет: как появился завод в центре Днепра
История этого предприятия началась задолго до независимости Украины. В 1930-х годах возле речного порта в Днепре работала небольшая маслобойная артель, которая перерабатывала подсолнух для местных нужд.
После второй мировой войны, в 1946 году, на ее базе был построен полноценный промышленный комбинат. С годами завод расширялся, увеличивал мощности и переходил на новые технологии. В 1960-х здесь был введен экстракционный способ производства масла, что позволило перерабатывать сотни тонн семян ежесуточно.
В разные годы предприятие меняло название, но оставалось одним из ключевых производителей масла в Украине. С 2002 года завод вошел в состав международной компании Bunge и стал частью глобального аграрного бизнеса.
Сегодня Днепровский маслоэкстракционный завод имеет полный производственный цикл: от переработки подсолнечника до рафинации и бутылирования готовой продукции. Его мощность позволяет перерабатывать до 1200 тонн семян в день.
Американская компания с глобальным влиянием: что такое Bunge
Компания Bunge является одним из самых крупных агропромышленных игроков в мире. Она входит в так называемую "большую четверку" компаний, контролирующих значительную часть мирового рынка сельскохозяйственной продукции.
Хотя компания была основана еще в XIX веке в Европе, сегодня ее глобальная штаб-квартира расположена в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури.
Bunge специализируется на переработке масличных культур, производстве растительных масел и пищевых ингредиентов. Компания поставляет продукцию для крупных международных сетей питания и имеет мощную логистическую инфраструктуру.
Для Украины Bunge является одним из самых крупных иностранных инвесторов в аграрном секторе. Кроме завода в Днепре, компании принадлежат другие важные объекты, в том числе зерновые терминалы.
