Оно есть на каждой кухне. Что известно о сердце производства известнейшего масла в Украине, которое атаковало РФ

Оккупанты попали в американский завод, продукция которого стала родной для украинцев

Россия снова ударила по Днепру. В этот раз под атакой оказался завод, который хорошо знает каждая украинская семья. Именно здесь десятилетиями производили масло, которое имеется на кухнях миллионов людей.

Речь идет о предприятии, принадлежащем американской компании с глобальным именем. Завод расположен почти в центре города, и последствия удара видели тысячи жителей своими глазами. Что это за объект, какую роль играет для Днепра, Украины и мира, рассказывает "Телеграф".

Его знает вся страна: что именно атаковала Россия в Днепре

Масло "Олейна" производится в Днепре.

Во время атаки России был поражен Днепровский маслоэкстракционный завод, известный потребителям по бренду "Олейна". Предприятие находится в Центральном районе Днепра, почти в сердце города, на улице Князя Ярослава Мудрого. Завод принадлежит компании Bunge из Сент-Луиса, штат Миссури, США.

Об этом публично заявил городской глава Днепра Борис Филатов. Речь идет о сугубо гражданском производстве, не имеющем никакого военного назначения, подчеркнул мэр.

Как выглядел завод "Олейна" в Днепре до атаки

"Россияне атакуют Днепр практически целый день, было слышно много взрывов в разных микрорайонах города, видно задымление", — рассказывает корреспондент "Телеграфа" из Днепра.

В результате удара дронов на дороги города вылилось около 300 тонн масла, из-за чего движение на Набережной стало невозможным на несколько суток.

Тысячи тонн масла вылились на дороги Днепра

"Олейна" с историей в 80 лет: как появился завод в центре Днепра

Речной порт в Днепре в 50-х годах. Фото — фейсбук-сообщество История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

История этого предприятия началась задолго до независимости Украины. В 1930-х годах возле речного порта в Днепре работала небольшая маслобойная артель, которая перерабатывала подсолнух для местных нужд.

Днепр, 1950 год. Территория речпорта до строительства набережной, вид на масложиркомбинат (справа). Hans Kalinin, фейсбук.

После второй мировой войны, в 1946 году, на ее базе был построен полноценный промышленный комбинат. С годами завод расширялся, увеличивал мощности и переходил на новые технологии. В 1960-х здесь был введен экстракционный способ производства масла, что позволило перерабатывать сотни тонн семян ежесуточно.

Так выглядела территория масложиркомбината в 1950 году. Hans Kalinin, фейсбук.

В разные годы предприятие меняло название, но оставалось одним из ключевых производителей масла в Украине. С 2002 года завод вошел в состав международной компании Bunge и стал частью глобального аграрного бизнеса.

Сегодня Днепровский маслоэкстракционный завод имеет полный производственный цикл: от переработки подсолнечника до рафинации и бутылирования готовой продукции. Его мощность позволяет перерабатывать до 1200 тонн семян в день.

Американская компания с глобальным влиянием: что такое Bunge

Компания Bunge является одним из самых крупных агропромышленных игроков в мире. Она входит в так называемую "большую четверку" компаний, контролирующих значительную часть мирового рынка сельскохозяйственной продукции.

Хотя компания была основана еще в XIX веке в Европе, сегодня ее глобальная штаб-квартира расположена в пригороде Сент-Луиса, штат Миссури.

Завод ТМ "Олейна", Днепр

Bunge специализируется на переработке масличных культур, производстве растительных масел и пищевых ингредиентов. Компания поставляет продукцию для крупных международных сетей питания и имеет мощную логистическую инфраструктуру.

Для Украины Bunge является одним из самых крупных иностранных инвесторов в аграрном секторе. Кроме завода в Днепре, компании принадлежат другие важные объекты, в том числе зерновые терминалы.

