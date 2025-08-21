Трамп отримав ляпас від Путіна? Росіяни спалили завод його американських друзів, чи буде реакція

"Телеграф" розповідає, чи буде реакція Трампа на зухвалий хід Путіна і до чого це призведе

Вранці 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачеву на Закарпатті. Під обстріл потрапила територія заводу американської компанії Flex, яка виготовляє електроніку для світових брендів. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, є поранені серед працівників.

"Телеграф" розповідає, чи може путінська атака на американське підприємство змінити ставлення президента США Трампа до очільника Кремля Путіна та які наслідки матиме цей удар для майбутніх переговорів про мир.

Путіну по цимбалах, що там думає Трамп?

Крилаті ракети влучили в завод компанії Flex International у Мукачеві. Підприємство забезпечує роботою тисячі мешканців Закарпаття та виробляє продукцію для провідних світових брендів. На щастя, загиблих немає, але кілька працівників отримали поранення.

Через густий дим від пожежі міська влада закликала жителів не виходити на вулицю без потреби та щільно зачинити вікна. На місці працюють рятувальні служби — вони намагаються локалізувати вогонь на території підприємства.

Під прицілом американська гордість

Flex працює в Україні з 2000 року та є одним зі світових лідерів контрактного виробництва електроніки. Спочатку компанія розмістилася на базі радіозаводу в Берегові, а в 2012 році збудувала сучасний завод у Мукачеві. Підприємство планувало працевлаштувати до 1500 осіб за п'ять років, але фактично там працює понад 3500 людей.

На мукачівському заводі виробляють комплектуючі для електротехніки, кавоварки, картриджі для принтерів та електронні цінники. Flex виконує замовлення для таких гігантів як Google, Nike, Teradata та Lenovo і загалом працює для 12 сфер промисловості. Акції компанії котируються на американській біржі NASDAQ, а сама Flex входить до індексу NASDAQ-100. Компанію очолює генеральний директор Майк Макнамара. Підприємство має потужні зв'язки з американським бізнесом.

Цивільний об'єкт без військового значення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що росіяни атакували суто цивільний об'єкт. "Одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і постраждалих. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військовими", — написав дипломат.

Сибіга наголосив, що удар не мав жодної військової логіки чи необхідності. За його словами, це лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в Україні.

Пост глави МЗС Андрія Сибіги

Трамп ввімкне ігнор?

Щоб дізнатися, чи може атака на американське підприємство змінити ставлення президента США Трампа до очільника Кремля Путіна та як він взагалі на це відреагує, "Телеграф" звернувся до політолога Олексія Голобуцького. Він вважає, що атака на американське підприємство може вплинути на майбутню політику Трампа щодо Путіна.

"Звичайно, що, поки прокинеться Трамп, кадри пожежі будуть у всіх американських виданнях. На фасаді американський прапор. Компанія зареєстрована в Сингапурі, але вона має американський капітал і історію. Трампу буде важко відмахнутись від факту атаки на американський бізнес", вважає Олексій Голобуцький.

Водночас політолог сумнівається, що ця подія кардинально змінить підхід майбутнього президента США. "Трамп йде за певною логікою, і всі ці слова, що він розповідає про Путіна, нічого не вартують для нього. Чи зламає цю логіку ця атака? Сумніваюсь", — зазначив політолог.

Для Трампа вся промисловість України — абстракція, але є нюанс

Експерт припускає, що удар по американському підприємству може частково змінити сприйняття ситуації новим президентом США. "Для Трампа угода про мир важливіша за все. Може, він скаже, що це все погано, але для Трампа всі підприємства в Україні — абстракція. Проте саме американський завод може стати меншою абстракцією для Трампа, і можливо, вплине на те, як далі він буде себе вести щодо Путіна", — зауважив Голобуцький.

Політолог не виключає, що росіяни спробують виправдати атаку, заявивши про наявність поруч якогось військового об'єкта. Проте факт залишається фактом — під удар потрапило американське підприємство з тисячами цивільних працівників.

Раніше "Телеграф" писав, про що говорить нова масована атака, коли чекати наступної і як США постраждали від неї. Прокоментував масштабну атаку також президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що удар по американському підприємству – це показовий момент.