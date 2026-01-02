Не боїться ні снігу, ні сильного морозу: в Україні росте незвичайна квітка, як вона виглядає (фото)

Рослина переносить морози завдяки своїй високій зимостійкості

В Україні зустрічаються рослини, які дивують своїм цвітінням навіть посеред зими. Серед них і вічнозелений чагарник "Еріка" (Erica carnea), який притягує погляд насиченими та яскравими суцвіттями.

У TikTok розповіли про особливості цього чагарнику. Виявляється, він може пережити сильні морози.

Як виглядає рослина Еріка і чим вона особлива

Цей чагарник привертає увагу своєю компактною формою та вічнозеленим листям. Рослина утворює акуратні кущики із щільними гілками, на яких з’являються витончені суцвіття, зібрані в китиці.. Сорти еріки відрізняються різноманітністю забарвлення кольорів: зустрічаються ніжно-рожеві, яскраво-червоні, білі та лілові відтінки.

Деякі різновиди здатні розпускатися серед снігу, починаючи цвітіння вже у грудні й продовжуючи до березня. Завдяки такій особливості Еріка вважається справжньою окрасою зимового саду.

Рослина Еріка розквітає посеред снігу, Фото: sb.by

Ця рослина не боїться снігу і здатна переносити морози до -20 градусів, проте є сорти, які в сильні холоди краще додатково вкривати, щоб зберегти суцвіття.

Еріка віддає перевагу кислому, добре дренованому ґрунту і росте як на сонячних, так і на трохи затінених ділянках.

Рослина Еріка має гарні квіти, Фото: agrostory.com

Завдяки своїй красі та невибагливості, ця квітка може стати "родзинкою" вашої паркової композиції, радуючи яскравими квітами.

