Стабільності більше нема. Метеоролог пояснила, чи загрожує Україні кліматична катастрофа

Дніпро розділяє кліматичні особливості території України

Спостереження останніх десятків років вказують на те, що клімат в Україні серйозно змінився, відтак змін зазнали і погодні умови. Окрім того – відбулося зміщення кліматичних зон.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. Вона пояснила, чим відрізняються клімат і погода.

Більше читайте у публікації: "В мене велика тривога": метеорологиня про погодні аномалії в Україні і хвороби через зміни клімату".

За її словами, клімат — це узагальнені погодні умови, які спостерігаються протягом тривалого часу. Умовно кажучи, знання про те, якою загалом буде погода на території України в певний період. А погода — це щось короткострокове.

— Наприклад, вирішити, брати завтра парасолю чи ні — питання погоди. Клімат визначається на основі спостережень щонайменше за 30 років. Усі ці багаторічні дані формують середні характеристики, які й визначають кліматичні умови тієї чи іншої території, — каже експертка з клімату.

На її думку, казати про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно. Але й називати клімат стабільно помірним, уже не відповідає дійсності — він зазнав змін, і зараз ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах.

— Можна сказати, що Дніпро нині розділяє кліматичні особливості території України. Із Заходу, з боку Європи, до нас приходять циклони — дощі, волога погода. Вони переважно доходять до Дніпра, далі рухаються на північ. А східні області частіше потрапляють під вплив східних сухих процесів — там менше опадів, більш посушливо, — каже заслужений метеоролог.

Найбільша зміна це зростання кількості екстремальних ситуацій. Стає більше несподіваних та нестабільних погодних явищ. Тобто я б описала ситуацію як "нестабільну", — підсумувала Вазіра Мартазінова.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кибальчич розповів "Телеграфу", що з 16 по 20 травня в Україні будуть значні коливання температури: тепліше буде на півдні та сході, а прохолода збережеться у північно-західних регіонах.